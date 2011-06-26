برپایی محفل انس با قرآن در بقاع متبرکه شاخص استان تهران

حجت الاسلام غلامرضا عادل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی جمهوری اسلامی ایران و عبدالفتاح طاروطی از قاریان برجسته مصری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این امر با هدف نشر وترویج فرهنگ قرآنی در بین جوانان در سطح بقاع متبرکه شاخص استان تهران از هفتم تیرماه لغایت یازدهم تیرماه سال جاری برگزار می شود.

این مسئول در خصوص زمان و مکان برگزاری این محافل گفت: این مراسم هفتم تیرماه در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) خیابان قزوین قبل از نماز ظهر و عصر و آستان مقدس امامزاده هادی (ع) شهریار بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

عادل بیان کرد: همچنین این مراسم هشتم تیرماه آستان مقدس امامزاده صالح (ع) تجریش بعد از نماز مغرب و عشاء و نهم تیر ماه در آستان مقدس امامزاده پنج تن لویزان بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین دهم تیرماه آستان مقدس امامزاده سیدجعفر وحمیده خاتون (ع) بعد از نماز مغرب و عشاء، یازدهم تیرماه آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر قبل از نماز مغرب وعشا و امامزاده عمادالدین (ع) رباط کریم بعد از نماز مغرب و عشا خواهد بود.

بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم برگزار می شود

عادل اظهار داشت: بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از تاریخ هشتم تا سیزدهم تیرماه سال جاری با حضور قاریان و حافظان بیش از 50 کشور اسلامی در محل سالن اجلاس سران کشورهای برگزار خواهد شد.

وی گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران جهت رفاه عموم مردم سرویس دهی رایگان را به محل برگزاری مسابقات از امامزادگان شاخص استان تهران در نظر گرفته است .

این مسئول یادآور شد: علاقمندان می توانند از ساعت 15به این اماکن متبرکه مراجعه و یا جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 88492046 اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران تماس حاصل کنند.