تأکید بر عدم دخالت دولت در امور مساجد/ مساجد به مردم تعلق دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران صبح دوشنبه ششم تیر ماه با حضور آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از ائمه جماعات تهران در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تودیع حجت الاسلام حسین ابراهیمی و معرفی حجت الاسلام حاج علی اکبری برای ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران این دو را سرمایه اجتماعی و سیاسی معرفی و تأکید کرد: امیدواریم آقای ابراهیمی همچنان با این مرکز همکاری داشته و کمک های فکری خود را به مدیریت جدید ارائه دهند.

وی افزود: امروز مدیریت این مجموعه به حجت الاسلام حاج علی اکبری منتقل می شود که از جوانان و سرمایه های اجتماعی دینی کشور ما محسوب می شود و به لحاظ جوانی دارای نشاط است و ما پیرها باید کم کم کارها را به جوانان بسپاریم، اما در عین حال معتقدم باید در کنار آنها باشیم و حتی اگر خواستند ما را هم بیرون کنند، نرویم! چرا که ما خدمتگزاران انقلاب اسلامی هستیم و اگر احترامی داریم به واسطه انقلاب است.

آیت الله مهدوی کنی با تأکید بر اینکه مسجد برای مردم است، گفت: براساس آیات قرآن مسجد بیت الله است، اما مال مردم است برای همین امام راحل تأکید داشتند بگذارید مساجد را خود مردم بسازند، چه در ساخت و چه در اداره آن مردم باید مشارکت داشته باشند، اما دولت اسلامی هم نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد به همین جهت در این امر مشارکت می کند ولی حضور دولت نباید به معنای دخالت در مساجد باشد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: اگر ائمه جماعت را نظام انتخاب کند، ولی مردم آنها را نخواهند چه فایده دارد. امام جماعت باید مورد قبول مردم باشد و آن را نمی توان به مردم تحمیل کرد و اگر اوقاف در مساجد دخالت کند درست نیست. باید مساجد در اختیار مردم قرار گیرد و اگر اوقاف به جای نظارت، دخالت داشته باشد دیگر مردم وقف نخواهند کرد.

وی در پایان با تقدیر از خدمات ارزنده حجت الاسلام ابراهیمی اظهار امیدواری کرد که ریاست جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران به تکمیل کارهای انجام شده، بپردازد.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی: انتقاد از عدم اقامه نماز صبح در مساجد/ مسجد خاستگاه بسیج نیروها است



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز طی سخنانی، مسجد را خاستگاه بسیج نیروها خواند و با تأکید بر نقش ویژه و تأثیرگذار مساجد در طول تاریخ اسلام، به نقش ویژه مساجد در مبارزات انقلاب اسلامی ایران و 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب مساجد به تدریج جایگاه واقعی خود را پیدا کردند به گونه ای که امروز شاهد هستیم که نزدیک یک میلیون نفر در مساجد کشور در ایام اعتکاف حضور دارند که بیش از 70 درصد معتکفین را جوانان تشکیل می دهند.

وی اقامه نماز صبح در مساجد را یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: متأسفانه این مسئله به شایستگی و در غالب مساجد تهران وجود ندارد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تقدیر از مدیریت شایسته حجت الاسلام ابراهیمی بر مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران به مدت 10 سال، یادآور شد: ایشان تا پیش از نمایندگی مردم بیرجند بیشتر در مرکز حضور داشتند و به دلیل نزدیکی انتخابات مجلس ما از ایشان خواستیم که مبادا خود را از نمایندگی حذف کنند چراکه ایشان هرجا که لازم بوده از اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده اند و کارهای ایشان منظور نظر مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی در پایان گفت: انتخابات مجلس در پیش است و به دلیل نیاز یک عنصر تمام وقت در مرکز رسیدگی به امور مساجد، حجت الاسلام حاج علی اکبری که اکنون نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان را نیز برعهده دارند، مسئولیت مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران را نیز بپذیرند.

حجت الاسلام ابراهیمی: انتقاد از دخالت اوقاف در مساجد/افزایش بودجه مرکز رسیدگی به امور مساجد

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران نیز در بخشی از این مراسم با ارائه گزارشی از دوره مدیریت ده ساله خود بر این مرکز، مسجد را مقدس ترین پایگاه در جهان اسلام خواند و گفت: مسجد دارای اهمیت و عظمتی است که هیچ مکانی به قداست آن نمی رسد و لذا اولین اقدام پیامبر اسلام (ص) ساخت مسجد و برگزاری همه امور در این مرکز بود.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزش های عمومی و تخصصی ائمه جماعات تهران از ایجاد دو مرکز آموزشی در قم خبر داد و گفت: امروز ائمه جماعت در مرکز گزینش شده و همه به استثنای افراد خاص دارای پرونده روشنی هستند و بیش از هزار ائمه جماعت جدید در تهران منصوب شده اند.همچنین بیش از دو هزار امام جماعت تهران آموزش عمومی و بیش از 500 نفر آموزش تخصصی را در قم گذرانده اند.

رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران از تصویب دوره تخصصی مدیریت فرهنگی مسجد در حوزه علمیه قم خبر داد و با اشاره به جایگاه ویژه هیئت امنای مساجد، گفت: تا کنون برای 14 هزار عضو هیئت امنا پرونده تشکیل شده است و خدام مساجد نیز تحت آموزش های لازم قرار گرفته و این دو مجموعه از سوی امام جماعت به مرکز معرفی و گزینش آنها توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران صورت می گیرد و مرکز هیچ دخالتی در مساجد ندارد، بلکه بر مدیریت مسجد نظارت دارد و ائمه جماعات نیز مساجد را در چهارچوب سیاست گذاری های کلی مدیریت می کند.

حجت الاسلام ابراهیمی به ایجاد معاونت زنان در مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران اشاره کرد و گفت: با تشکیل این معاونت خدمات قابل توجهی تا کنون انجام گرفته است و افرادی که وارد این مجموعه می شوند باید سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری را گذرانده باشند که با این کار دست افرادی خرافی از مساجد کوتاه می شود. رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران به فعالیت های بی نظیر ائمه جماعات تهران در مقابله با جریان فتنه 88 اشاره کرد و گفت: مسجدیان در تمام صحنه های ملی و مذهبی کشور حضور پررنگی داشته اند و در مقابله با جریان انحرافی اخیر نیز مساجد ما کانون های مطمئنی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری محسوب می شوند. حجت الاسلام ابراهیمی با قدردانی از اعتماد مقام معظم رهبری برای سپردن مسئولیت مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران خطاب به علی اکبری ریاست جدید این مرکز گفت: مدیریت ائمه جماعت گاهی به وسیله افراد و جریانات بیرون از مجموعه انجام می گیرند و کار مسجد را لغو می کنند. باید تلاش کرد ائمه جماعات با توجه به نظرات مقام معظم رهبری مدیریت واقعی بر مساجد داشته باشند. وی با انتقاد شدید از دخالت اوقاف در مساجد تاکید کرد: وضعیت موقوفات مساجد بسیار بد است. با این روند مسجدداری به بن بست می رسد. اوقاف به جای نظارت بر مساجد دخالت می کند. اوقاف باید بر مساجد نظارت داشته باشد، اما به نحوی شده که ائمه جماعات ما وادار به ارائه فاکتور و سرگردانی در اوقاف می شوند. رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران در پایان به بودجه 30 میلیاردی این مرکز اشاره کرد و بر لزوم تثبیت جایگاه قانونی مرکز رسیدگی به امور مساجد تاکید کرد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری: مسجد قلب تپنده فرهنگ عمومی جامعه است

در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران نیز طی سخنانی مسجد را قلب تپنده فرهنگ عمومی جامعه اسلامی خواند و گفت: انقلاب مساجد را از نظر سخت افزاری و نرم افزاری احیا کرد ضمن اینکه خاستگاه انقلاب مسجد بوده است و مسجد هم ضامن سلامت این انقلاب خواهد بود. با وجود کارهای شاسته ای که در حوزه مسجد از ابتدای انقلاب تا کنون انجام شده است اما هنوز حق مسجد و نماز ادا نشده است و باید تمام ظرفیت خود را به کار ببریم تا این اتفاق خجسته واقع شود.

حاج علی اکبری با اشاره به فعالیتهای ارزشمند مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران در دو دوره مدیریت گذشته تأکید کرد: با تمام وجود قدرشناس راه طی شده هستم و مهمترین وظیفه خود را در شناخت تجربه های گذشته می دانم و امیدوارم با حمایت همه عزیزان بتوانیم در این راه سربلند بیرون بیاییم.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و اعطای هدایایی به حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس پیشین مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، حکم ریاست حجت الاسلام علی اکبری برای مدت 5 سال از سوی شورای سیاستگذاری این مرکز قرائت و به وی اعطا شد.