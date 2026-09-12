کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در چاراویماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی در حین کشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ جوانشیر خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودرو توقیف شده مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل بود کشف شد.

وی در ادامه افزود: برابر نظریه کارشناسان امر،ارزش ریالی کالای مکشوفه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بر آورد ودر این راستا یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار پلیس قرار دارد و مردم عزیز در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، حتماً با پلیس ۱۱۰تماس داشته باشند.