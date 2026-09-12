حضور TCH در آیین ملی «یک ایران متصل»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت کسری پارس که با برند TCH در این رویداد حضور داشت، دستاوردهای خود را در حوزه انواع گوشیهای هوشمند و لوازم دیجیتال به رییس جمهور و وزیر ارتباطات معرفی کرد.
پزشکیان در این رویداد پای صحبت کارفرینان و صنعتگران حوزه ICT کشور نشست و در گفت و گو با ابوالفضل حیدر کارآفرین جوانی که تاکنون برندهای موفقی چون TCH را راهاندازی کرده، با دستاوردها، چالشها و دغدغههای فعالان صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات آشنا شد.
ابوالفضل حیدر در جریان بازدید رییس جمهور از غرفه کسری پارس، با اشاره بر توان و پتانسیل توسعهای که در حوزه ICT کشور وجود دارد، بر تلاش فعالان حوزه موبایل و کسبوکارهای دیجیتال تاکید کرد و از آمادگی و عزم این شرکتها برای همراهی با موجهای فناوری و حرکت در مسیر رونق اقتصاد ایران سخن گفت.
تیسیاچ (TCH) که با تمرکز بر مهندسی دقیق و کیفیت ساخت، گوشی تلفن همراه ارائه میکند، موفق شده با ترکیبی از عملکرد مطمئن و طراحی کاربرمحور و ارائه تجربهای قابلاعتماد برای کاربران، جایگاه مطمئنی در بازار دیجیتال ایران به دست آورد.
در ادامه آیین «یک ایران متصل»، بهرهبرداری از مجموعهای از طرحها و پروژههای ارتباطی و فناوری اطلاعات که در بخشهای مختلف زیرساختی، مخابراتی، ارتباطات سیار و زیرساختهای فناوری اطلاعات اجرا شدهاند، انجام شد.
در رویداد «یک ایران متصل» با حضور رییسجمهور، برند TCH در بین برترینهای حوزه ارتباطات معرفی شد.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت کسری پارس که با برند TCH در این رویداد حضور داشت، دستاوردهای خود را در حوزه انواع گوشیهای هوشمند و لوازم دیجیتال به رییس جمهور و وزیر ارتباطات معرفی کرد.
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