به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پس از اعلام نتایج کنکور، بسیاری از داوطلبان با پرسشهای متعددی روبهرو میشوند: با این رتبه چه رشتههایی میتوان انتخاب کرد؟ کدام دانشگاه با شرایط من تناسب بیشتری دارد؟ تفاوت رشتههای مشابه چیست؟ آیا بهتر است علاقه را در اولویت قرار دهم یا بازار کار را؟ پاسخ به این پرسشها به اطلاعاتی فراتر از رتبه و نام رشتهها نیاز دارد. نرمافزار «مسیر» با هدف کمک به یک انتخاب رشته آگاهانه طراحی شده است. داوطلبان میتوانند پس از ثبتنام، اطلاعات کارنامه کنکور خود را وارد کنند و از امکانات انتخاب رشته هوشمند مسیر بهصورت رایگان استفاده کنند. علاوه بر بررسی و اولویتبندی رشتهمحلها، محتوای معرفی رشتههای دانشگاهی و اطلاعات دانشگاهها نیز در دسترس کاربران قرار گرفته است.
چرا شناخت رشته های دانشگاهی اهمیت دارد؟
یکی از رایجترین خطاهای داوطلبان، انتخاب رشته بر اساس نام، شهرت یا نظر دیگران است. شناختهشده بودن یک رشته لزوما به این معنا نیست که آن رشته برای همه مناسب باشد. هر رشته دانشگاهی مجموعه متفاوتی از دروس، مهارتها، فضای کاری و مسیرهای ادامه تحصیل دارد. برای نمونه، علاقه عمومی به کامپیوتر بهتنهایی برای انتخاب یکی از رشتههای این حوزه کافی نیست. داوطلب باید بداند دروس دانشگاهی آن رشته چیست، چه میزان ریاضیات یا برنامهنویسی دارد و فارغالتحصیلان آن معمولا در چه موقعیتهایی فعالیت میکنند. همین موضوع درباره رشتههای پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، هنر و زبان نیز صدق میکند. شناخت هر رشته بهتر است حداقل شامل موارد زیر باشد:
دروس اصلی و ساختار دوره تحصیلی
تواناییها و علایق موردنیاز
گرایشها و امکان ادامه تحصیل
محیطهای کاری مرتبط
فرصتها و محدودیتهای بازار کار
تناسب رشته با ویژگیها و اهداف فردی
اگر در انتخاب رشته و بررسی مسیرهای تحصیلی مختلف به دنبال اطلاعات دقیقتری هستید، میتوانید با مطالعه معرفی رشتههای دانشگاهی در لینک زیر، شناخت بهتری از گزینههای پیشرو به دست آورید.
معرفی رشتههای دانشگاهی و مسیرهای تحصیلی – [کلیک کنید]
علاقه مهمتر است یا بازار کار؟
انتخاب میان علاقه و بازار کار نباید به یک تصمیم صفر و صدی تبدیل شود. علاقه بدون شناخت واقعبینانه از مسیر تحصیل و اشتغال ممکن است کافی نباشد؛ همانطور که انتخاب یک رشته فقط به دلیل درآمد احتمالی، بدون توجه به استعداد و علاقه فرد، میتواند ادامه تحصیل را دشوار کند. تصمیم مناسب معمولا در نقطه اشتراک چند عامل شکل میگیرد: رشتهای که داوطلب به آن علاقه دارد، توانایی لازم برای موفقیت در آن را دارد و فرصتهای تحصیلی و شغلی قابلقبولی نیز پیش روی او قرار میدهد. به همین دلیل بهتر است بهجای تکیه بر رتبهبندیهای کلی، شرایط فردی خود را بررسی کنید.
چرا اطلاعات دانشگاهها نیز مهم است؟
انتخاب رشته در عمل، انتخاب یک «رشتهمحل» است؛ یعنی ترکیبی از رشته، دانشگاه، شهر، نوع دوره و شرایط پذیرش. ممکن است یک رشته در چند دانشگاه ارائه شود، اما تجربه تحصیل در هرکدام متفاوت باشد.
اعتبار علمی و کیفیت آموزشی
سابقه گروه آموزشی، اعضای هیئت علمی، امکانات پژوهشی و ارتباط دانشگاه با صنعت میتوانند بر کیفیت تجربه تحصیلی اثر بگذارند. البته نباید صرفا با اتکا به شهرت کلی دانشگاه تصمیم گرفت؛ کیفیت دانشکده یا گروه آموزشی مرتبط با رشته موردنظر نیز اهمیت دارد.
موقعیت جغرافیایی
فاصله دانشگاه از محل سکونت، دسترسی به وسایل حملونقل، هزینه رفتوآمد و امکان بازگشت منظم به شهر محل زندگی باید بررسی شود. انتخاب دانشگاه در شهری دور ممکن است تجربه ارزشمندی باشد، اما هزینهها و دشواریهای خاص خود را نیز دارد.
خوابگاه و هزینه زندگی
وضعیت خوابگاه، اجاره مسکن، هزینه خوراک و حملونقل در شهرهای مختلف یکسان نیست. لازم است داوطلب و خانواده پیش از انتخاب، برآوردی واقعبینانه از هزینههای دوران تحصیل داشته باشند.
نوع دوره و هزینه تحصیل
روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و سایر دورهها ممکن است از نظر شهریه، مقررات آموزشی و امکانات متفاوت باشند. داوطلب باید شرایط هر دوره را بشناسد و مطمئن شود که امکان ادامه تحصیل در آن را دارد.
امکانات آموزشی و رفاهی
آزمایشگاه، کتابخانه، کارگاه، خوابگاه، امکانات ورزشی، انجمنهای علمی و فرصتهای کارآموزی میتوانند تجربه دانشجویی را تحت تاثیر قرار دهند. برای انتخاب آگاهانهتر، بهتر است پیش از تصمیمگیری، امکانات و شرایط دانشگاههای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. در لینک زیر میتوانید اطلاعات اولیه موردنیاز برای شناخت و مقایسه دانشگاهها را بررسی کنید.
راهنمای انتخاب و مقایسه دانشگاهها – [کلیک کنید]
انتخاب رشته هوشمند چگونه انجام میشود؟
انتخاب رشته هوشمند یعنی اطلاعات کارنامه، گزینههای موجود و اولویتهای داوطلب در یک فرایند منظم بررسی شوند. در نرمافزار مسیر، کاربر پس از ثبتنام، اطلاعات کارنامه خود را وارد میکند و سپس میتواند رشتهمحلها را جستوجو، بررسی و مقایسه کند. این روش چند مزیت مهم دارد:
دامنه انتخابها به رتبه و اطلاعات داوطلب نزدیکتر میشود.
بررسی تعداد زیاد رشتهمحلها آسانتر خواهد بود.
امکان مقایسه رشتهها، دانشگاهها و شهرها فراهم میشود.
داوطلب میتواند گزینههای موردنظر را منظمتر اولویتبندی کند.
احتمال فراموش شدن رشتهمحلهای مناسب کاهش مییابد.
بااینحال، نتیجه نرمافزار نباید بهعنوان تضمین قبولی یا جایگزین تصمیم شخصی در نظر گرفته شود. ظرفیتها، میزان تقاضا و انتخاب سایر داوطلبان میتوانند نتایج نهایی را تحت تاثیر قرار دهند. نرمافزار انتخاب رشته ابزاری برای بررسی دقیقتر گزینههاست، نه وسیلهای برای پیشبینی قطعی نتیجه.
چگونه فهرست نهایی را بچینیم؟
پس از بررسی رشتهها و دانشگاهها، انتخابها را به سه دسته خوشبینانه، منطقی و مطمئنتر تقسیم کنید. سپس در هر دسته، گزینهها را بر اساس ترجیح واقعی خود مرتب کنید. برای اولویتبندی هر رشتهمحل میتوان به آن بر اساس معیارهایی مانند علاقه به رشته، کیفیت دانشگاه، فاصله، هزینه، شرایط زندگی و آینده تحصیلی امتیاز داد. سپس باید از خود پرسید: «اگر همزمان امکان قبولی در این گزینه و انتخاب بعدی را داشته باشم، کدام را ترجیح میدهم؟» پاسخ به این پرسش به مرتبسازی واقعیتر فهرست کمک میکند. در پایان، فهرست را چند بار مرور کنید و مطمئن شوید که حاضر به تحصیل در تمام گزینههای ثبتشده هستید. انتخابی که تمایلی به تحصیل در آن ندارید، نباید صرفا برای پر کردن فهرست اضافه شود. اگر میخواهید رشتههای دانشگاهی و اطلاعات دانشگاهها را بررسی کنید و سپس بر اساس کارنامه خود فهرستی منظم از رشتهمحلها بسازید، همین حالا وارد مسیر شوید و انتخاب رشته هوشمند و رایگان خود را آغاز کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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