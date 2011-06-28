درآمد کسب شده درب خروج گمرک بوشهر 580 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اکبرپور صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در زمان راه اندازی این سامانه در سه ماهه منتهی به سال 89 در گمرک بوشهر درآمد کسب شده در درب خروج این گمرک، 14 میلیارد و 657 میلیون ریال بوده در حالیکه این میزان درآمد قبل از راه اندازی این سامانه در مدت مشابه سال 88 حدود دو میلیارد و 469 میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی این سامانه توسط کارشناسان خبره گمرک بوشهر و همکاری کارشناسان فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گمرک بوشهر اجرا شده است، اظهارداشت: این سامانه باعث صرفه جویی در زمان و تسریع در فعالیت تجار و بازرگانان و موجب کاهش تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص کالاها خواهد شد.

مدیرکل گمرک بوشهر گفت: این سیستم منطبق بر مجموعه وظایف ساختاری و روندهای قانونی گمرک بوده که با اجرای آن علاوه بر تسریع در تشریفات گمرکی، خلاء های موجود در امر فعالیتهای گمرکی به طور کلی پوشش خواهد داد.

اکبرپور افزود: یکی از مزیتهای مهم اجرایی کردن این سامانه عدم امکان دستکاری در سوابق و مستندات موجود و عدم امکان از بین بردن مدارک خروج کالا از گمرک است که در مجموع احتمال جعل و دستکاری در اسناد گمرکی را به حداقل ممکن می رساند.

وی اضافه کرد: با اجرای این سامانه تمامی فرآیندهای ارتباطات گمرک با اداره بندر که قبلا به صورت دستی انجام می شد مکانیزه و تحت یک سیستم مدیریت خواهد شد.

ناظر گمرکات استان بوشهر با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه، گمرک بوشهر قدم موثری برای رسیدن به منویات مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی برداشته، خاطرنشان کرد: این سامانه در راستای دولت الکترونیک و اهداف استراتژیک نظارتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین جهت ایجاد گمرکی نوین و مکانیزه شدن فعالیتهای گمرکی در گمرک بوشهر راه اندازی شده است.