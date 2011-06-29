به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که دهمین کتاب از مجموعه «نقاب» است، یک رمان جاسوسی مهیج به قلم «دیوید جان مور کرنول» با اسم مستعار جان لوکاره است که خود روزی در بخش داخلی و خارجی سازمان جاسوسی انگلستان، خدمت کرده و به همین دلیل رمان‌هایش را با نام مستعار جان لوکاره منتشر کرده است.

لوکاره از نویسندگان مطرح رمان‌های جاسوسی در قرن بیستم است و در سال 2008 از سوی روزنامه تایمز به عنوان بیست و دومین نویسنده بزرگ بریتانیا معرفی شد.

رمان «جاسوسی که از سردسیر آمد» با نام اصلی «جاسوسی که از سرما خلاص شد» در سال 1963 برنده جایزه انجمن نویسندگان جنایی انگلستان با عنوان «خنجر طلایی» را به دست آورد و در سال 2005 هم به عنوان بهترین رمان جنایی تاریخچه 50 ساله «خنجر طلایی» دوباره انتخاب شد. در سال 1965 بر اساس این رمان یک فیلم سینمایی ساخته شد که در ایران هم به نمایش درآمد.

این رمان سومین رمان جان لوکاره به حساب می‌آید که داستان آن در زمان جنگ سرد می‌گذرد و فضای امنیتی حاکم بر آن دوره به خوبی تصویر شده است؛ «الک لیماس» یکی از جاسوس‌های MI6 قهرمان داستان است که ماجراهایی در انگلیس و آلمان شرقی برایش پیش می‌آید.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: ... فیدلر مکثی کرد. بعد از لیماس پرسید: آن نگهبان لعنتی کجاست؟ در ورودی باید نگهبان داشته باشد. لیماس شانه بالا انداخت. فیدلر دوباره پرسید: چرا چراغ‌های سالن روشن نیست؟ بعد در حالی که هنوز متقاعد نشده بود، آرام آرام به سمت مردان رفت. لیماس کمی منتظر ماند، بعد که صدایی نشنید از خانه تاریک گذشت و به ساختمان فرعی پشتش رفت. کلبه کوچک و داغانی که به پشت ساختمان چسبیده بود و از همه سو در محاصره درختان نوپای کاج بود. کلبه به سه اتاق خواب تقسیم می‌شد؛ راهرویی نداشت. اتاق مرکزی را به لیماس داده بودند، و اتاقی که از همه به ساختمان اصلی نزدیک‌تر بود در اختیار دو نگهبان بود. لیماس نمی‌دانست اتاق سوم در اختیار چه کسی است...

«جاسوسی که از سردسیر آمد» در 286 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 5500 تومان و از سوی موسسه جهان کتاب روانه بازار شده است.