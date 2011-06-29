۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

7 خط قطار شهری کرج تا سال91 ریل گذاری می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر فنی مهندسی قطار شهری کرج گفت: تکمیل ریل گذاری 7 خط قطار شهری کرج تا پایان سال 91 انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شبستری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان کرج در فرمانداری شهرستان کرج با حضور مدیران سازمانها اظهار داشت: طول قطار شهری کرج اکنون به 27 کیلومتر افزایش یافته در حالی که درسال 82 این مقدار 24 کیلومتربوده است .

مجری خط دو قطار شهری کرج و حومه عنوان کرد: در پروژه قطار شهری کرج تونلها به روش اتریشی و ایستگاهها به روش فرانش باز است و اکثر ایستگاهها از زیر زمین انجام شده که فاز اول آن از کمالشهر تا کرج فاز یک است و سال 92 به بهره برداری می رسد.

شبستری افزود: تنها خطی که اکنون در حال اجراست خط 2 است و خط 1 به دلیل اتصال به مترو گلشهر خط یک است که خط حاشیه بلوار تربیت مربی بلوار موذن است و در این زمینه با قرارگاه خاتم الانبیاء صحبت کرده ایم که در این مورد همکاری کنند.

وی عنوان کرد: خط 4 نیز از باغستان و خط 5 از بلوار موذن آغاز می شود که12 کیلومتر است و خط 6 که از کرج قدیم است به دلیل بافت قدیمی شهر به صورت تراموا یا قطار هوایی اجرا می شود و تا کلاک و پارک جهان نما ادامه خواهد یافت.

مدیر فنی مهندسی قطارشهری کرج ادامه داد: تنها شهرستانی که کلیه خطوط آن تصویب شده و در سال 80 مطالعات کارشناسی آغاز شد و به انجام رسید قطار شهری کرج است.

وی ادامه داد: این خطوط اکنون در حال کار هستند از سه راه اندیشه فردیس تا دانشگاه تربیت معلم حصارک و از کمالشهر تا ملارد کلیه خطوط بهینه سازی شده که طول آن 53 کیلومتر است که از این میزان 14 کلیومتر آن هوایی است.

مجری خط 2 قطار شهری کرج و حومه ابراز کرد: با اعتبار 40 میلیون تومان تمام ریلها، ترانسها و تابلوهای برق خریداری شده است.

شبستری تصریح کرد: سال گذشته از بین نیروهای انسانی 166 نفر تعدیل نیرو انجام شد و اکنون بیشتر کارکنان قطار شهری سازمانی هستند و تعداد کمی از افراد قراردادی هستند.

کد مطلب 1347460

