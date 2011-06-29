کناره گیری رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد/ رئیس جدید از پرواز جاماند

به گزارش خبرنگار مهر، شیرعلی خرامین رئیس سابق دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد ظهر چهارشنبه در این آیین گفت: این دانشگاه در طول چند سال گذشته از رشد بسیار خوبی در همه زمینه ها برخوردار بوده است.

وی بیان کرد: بودجه عمرانی این دانشگاه در طول 17 سال 520 میلیون تومان بود اما هم اکنون این بودجه به هفت میلیارد و 326 میلیون تومان رسیده است.

خرامین اظهار داشت: مجموع فضای ملکی دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد11هزار و 700 مترمربع است و23 هزار مترمربع فضای آموزشی، فرهنگی و ورزشی در دست احداث دارد.

وی تعداد رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور استان را 181 رشته عنوان کرد و بیان داشت: این در حالیست که زمانی که من مسئولیت دانشگاه را به دست گرفتم، این دانشگاه دارای 51 رشته بود.

رئیس سابق دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در حال حاضر 13 هزار و100 دانشجو در9 مرکز و واحد دانشگاهی استان با 138 کد رشته مشغول به تحصیل هستند که در مهرماه آینده بیش از 40 کدرشته جدید به آنها اضافه می شود.

خرامین همچنین گفت: برخی نگرشهای قومی، باندی و جناحی سبب عقب ماندگی هایی در این استان شده است.

وی تصریح کرد: همه نیروها برای توسعه استان باید همدل و همکار باشند و اختلافات سیاسی را کنار بگذارند.

"یوسف وند" جانشین "شیرعلی خرامین" در دانشگاه پیام نور استان شده که به دلیل جاماندن از پرواز امروز تهران به یاسوج، در این نشست حضور نداشت.