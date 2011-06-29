عید مبعث جشن همه انسان ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: ۲۷ رجب، سالروز بعثت پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و آغاز زندگی جدید انسان‌ها بر محور توجه به ارزش‌های الهی بوده و خداوند با فرستادن پیامبر خود در آن روز بر انسان منت نهاد، چرا که کمالات بشری که ارزش وجودی انسان به آن بستگی دارد، با پیامبر اسلام کامل شد.



بعثت حضرت رسول اکرم (ص) انقلابی در جهت رسیدن جامعه جهانی به ارزش‌های انسانی است و در جامعه‌ای که حقوق انسانی معنایی نداشت و زورمندان، قدرت را در میان خود حفظ می‌کردند و توده مردم همچون بردگانی در اختیار امیال غیرانسانی مستکبران بودند، پیامبری ظهور کرد که نزد مردم به امانتداری و یاری محرومین معروف بود، حضرت محمد(ص) برای تکامل مکارم اخلاقی برگزیده شد، تا روحی تازه بر کالبد انسانیت و ارزش‌های انسانی دمیده شود.

بعثت در واقع یک انقلاب بزرگ بود، انقلابی در جهت تغییر افکار ضد‌الهی، به سوی تکامل بشریت، اینکه امروز بیش از یک و نیم میلیارد انسان در اقصی نقاط جهان پیرو دین مبین اسلام هستند.

پیروان ادیان دیگر پیام اسلام را دریافته‌اند، در دانشگاه‌های کشورهای استکباری بعثت پیامبر مورد توجه قرار گرفته و اسلام پرچم‌دار مبارزه با ضد‌انسانیت است، همه و همه بیانگر آن است که بعثت پیامبر مسئله‌ای جهانی ست و ملت‌ها آنچه را که قرن‌ها به جستجویش بودند، در دین اسلام یافته‌اند که و با توجه به کارکرد جهانی مبعث که نجات همه بشریت را جزء اهداف بلند خود دارد، باید آن را جشن همه انسان‌ها دانست.

امروز جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام با انقلابی که با هدایت رهبری تربیت‌ یافته در مکتب پیامبر(ص) صورت گرفت، در جهت حفظ و ارتقای ارزش‌های بعثت با دشمنان انسانیت و همه ستمگران جهان مبارزه می‌کند، و رهبری معظم انقلاب به عنوان نایب بر حق امام عصر (عج) پرچم دار ترویج آموزه های بعثت و آشنایی بشریت با این مبانی است.

اینجانبان ضمن تبریک و تهنیت سالروز عید بزرگ مبعث به ساحت مقدس امام عصر (عج)، همه مسلمانان جهان و ایران بویژه مردم ولایتمدار مازندران، رجاء واثق داریم که مازندرانی های مومن در حفظ و ترویج اندیشه های اسلام ناب محمدی همچون همیشه تاریخ، استوار و ثابت قدم خواهند ماند.