بربادرفته ، فيلم محبوب مخاطبان انگليسي

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" انستيتوفيلم انگلستان اقدام به بررسي ومطالعه بليتهايي كرد كه اززمان فيلمهاي ناطق فروخته شدند.

نتيجه تحقيقات اين انستيتونشان مي دهد كه اين فيلم با داشتن 35 ميليون مخاطب ، بيشترين بيننده انگليسي را جذب كرده است.

فيلم "بربادرفته" كه براساس كتاب "مارگارت ميچل" ساخته شد، ازحضوربازيگران مطرحي چون "كلارك گيبل" و"ويوين لي" درنقشهاي محوري سود مي جست.

ازجمله فيلمهاي جديدي كه درفهرست ده فيلم برترانستيتوجاي گرفته اند، مي توان به فيلم " تايتانيك " با شركت "لئوناردوديكاپريو" و"كيت وينسلت" اشاره كرد. اين اثركه محصول سال 1997 است، 18 ميليون و900 هزارنفربيننده داشته است.

اين نخستين باري است كه كارشناسان فيلم درانگلستان اقدام به بررسي پربيننده ترين فيلمهاي مطرح تاريخ سينما كرده اند. فهرست كامل فيلمهاي برتراين تحقيق به شرح ذيل است.

1. بربادرفته

2.آواي موسيقي ( اشكها ولبخندها)

3.سفيد برفي وهفت كوتوله

4. جنگهاي ستاره اي

5.بهاردرپارك لين

6.بهترين سالهاي زندگي ما

7. كتاب جنگل

8. تايتانيك

9. بانوي تبه كار

10.هفتمين نقاب