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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

ظرفیت پمپاژ ایستگاه زمزم کرمانشاه ۷۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافت

ظرفیت پمپاژ ایستگاه زمزم کرمانشاه ۷۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافت

کرمانشاه - مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از بازسازی سکوی چهارم ایستگاه زمزم و افزایش ۷۰ لیتر بر ثانیه‌ای دبی خروجی این ایستگاه خبر داد.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازسازی و راه‌اندازی کامل سکوی شماره چهار ایستگاه پمپاژ زمزم کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این عملیات، ۷۰ لیتر بر ثانیه به دبی خروجی ایستگاه افزوده شد.

وی افزود: در جریان عملیات بازسازی سکوی شماره چهار، شاسی قدیمی تعویض شد و پمپ و تابلو برق نیز مورد اورهال قرار گرفت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: یک دستگاه الکتروموتور جدید نیز در این عملیات نصب و راه‌اندازی شد تا ظرفیت سکوی پمپاژ مجدداً فعال شود.

سلطانیان تصریح کرد: اجرای این اقدامات علاوه بر احیای ظرفیت سکوی پمپاژ، موجب افزایش راندمان و کاهش میزان برق مصرفی ایستگاه شده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ۷۰ لیتر بر ثانیه‌ای دبی خروجی ایستگاه زمزم نقش مؤثری در تقویت توان تأمین و پمپاژ آب و افزایش پایداری شبکه خواهد داشت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تکیه بر توان تخصصی نیروهای داخلی را یکی از رویکردهای مهم آبفا در اجرای عملیات فنی و تعمیراتی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای داخلی در این اقدامات با هدف افزایش پایداری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مشترکان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6945240

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