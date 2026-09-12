به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معرفی مدیر جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام‌آباد غرب با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و روحانیون استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، فرهاد شهبازی، فرماندار اسلام‌آباد غرب، حجت‌الاسلام احمد زارعی، امام جمعه شهرستان، جواد شکربیگی، حراست فرمانداری و جمعی از روحانیون برجسته استان حضور داشتند.

این مراسم در محل دفتر فرماندار اسلام‌آباد غرب برگزار شد و حاضران بر اهمیت تقویت فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی در منطقه تأکید کردند.

در جریان این برنامه، حجت‌الاسلام خلیل چراغی به عنوان مدیر جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام‌آباد غرب معرفی شد و مسئولیت این اداره را بر عهده گرفت.

معرفی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی اسلام‌آباد غرب در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و پیگیری برنامه‌های مرتبط با این حوزه در شهرستان انجام شد.