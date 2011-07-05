کمیته امداد ضامن تسهیلات مددجویان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری در جشن خودکفایی دو هزار و 500 مددجو کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مددجویان بری ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه گذاری دارند، بیان داشت: برای ارائه تسهیلات نهاد کمیته امداد اولین ارگانی است که ضامن مددجویان در کشور است.

وی افزود: این طرح در شورای عالی اشتغال مطرح و پذیرفته شده ودر فرصت زمانی 10 روز تسهیلات بانکی از طریق بانکها به مددجویان داده شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه این طرح تا دو هفته دیگر به استانها ابلاغ می شود، اذعان داشت: از اول مرداد ماه مددجویان می توانند برای گرفتن تسهیلات، کمیته امداد را به عنوان ضامن معرفی کنند.

انواری با بیان اینکه شیوه ارتباط با مددجویان با ارائه تسهیلات تغییر می یابد، بیان داشت: در سال جهاد اقتصادی کارآفرینی، تلاش، کار و فعالیت و ... اجرایی می شود و اینجاست که باید بعضی از رشته های منسوخ شده احیا شود.

وی با بیان اینکه اشتغال با تعامل و همکاری بانکها و دیگر ارگانها حل می شود، عنوان کرد: ایجاد اشتغال یک فعالیت فرا بخشی و جمعی است و نیاز به وحدت دارد.