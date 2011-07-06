به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان افزود: زنده بودن هر حرکتی در اجتماع در گرو زنده نگه داشتن مشارکت‌های مردمی در آن است و در واقع مردم باید از عمق وجود خود احساس کنند که زنده‌اند و در اداره امور دخالت دارند.

وی تصریح کرد: علی‌رغم لزوم مدیریت مطلوب و صحیح بر همه امور توسط مسئولان اجرایی و مدیران، باید از نیروهای مردمی و استعدادهای جمعی نیز در امور مختلف بهره گرفت.

سیاح با ابراز خرسندی از انتخاب زنجان به عنوان الگویی برای استان‌های اقلیم سرد جهت ساخت مجتمع آموزشی، گفت: ایجاد مجتمعی که دانش‌آموزان بتوانند از دوره پیش‌دبستانی تا اخذ مدرک دیپلم در آن تحصیل کنند، فواید زیادی دارد، ولی باید ضعف‌ها و ایرادهای وارده بر این پروژه نیز مورد توجه قرار گرفته و با جمع‌بندی نقاط ضعف و قوت، برای ساخت آنها اقدام شود.

معاون سیاسی استانداری زنجان با بیان اینکه اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف در استان، نیازمند اقدامات زیربنایی از جمله افزایش بودجه است، افزود: خوشبختانه بودجه عمرانی و اعتبارات هزینه‌ای استان در سال‌جاری از افزایش چشم‌گیری برخوردار است که علاوه بر این باید برای جذب بودجه از راه‌های مختلف نیز تلاش شود.

سیاح با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری در ارتقاء شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی توسط استان زنجان در سال گذشته افزود: استان زنجان همچنین در سال گذشته و سه ماهه اول سال‌جاری رتبه سوم از نظر شاخص‌های امنیتی کشور را به خود اختصاص داد و به‌عنوان سومین استان امن کشور شناخته شد.

