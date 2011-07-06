حمایت نهادهای غیردولتی زنان از راهپیمایی عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی زنان در حمایت از راهپیمایی عفاف و حجاب در روز 17 تیر با صدور بیانیه‌ای از این اقدام حمایت کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: اسلام پوشش زن را نه برای تخفیف، بلکه برای اعتلای شخصیت او نهاده است و برای آنکه زنان در برابر مردان نامحرم خود را حقیر و ذلیل نبینند، تکبر را برای آنان جایز دانسته و اجازه داده که زن با درک کرامت نفس خود، نه تنها تمامی تحقیرهای تاریخی خود را نفی کرده، بلکه عزت نفسی پایدار در برابر مردان بیگانه بیابد تا بتواند امور اجتماعی و مراودات خود را در سطحی مطلوب به انجام رساند.

این بیانیه می‌افزاید: ما زنان ایران اسلامی، امروز به عنوان سنگربان ارزش‌های اسلامی در برابر وضع جاهلی دنیای غرب با پاسداری از حریم حجاب به عنوان دژ امنیت زن و پیشتاز در میادین علم، فرهنگ و سیاست از حصار مستحکم فرهنگ اسلامی محافظت کرده و از سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌ای، دستگاه‌های تربیتی و ارشادی می‌خواهیم در جهت شناساندن عمق و محتوای حجاب و عفاف برنامه‌ریزی و از نفوذ فرهنگ مبتذل غرب جلوگیری کنند تا جوانان پاک و انقلابی ما بتوانند در کمال آرامش روحی و جسمی، اجتماع را به محیط کار و تلاش تبدیل و سلامت روانی و اخلاقی جامعه را تضمین کنند.

ما زنان عضو سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی در آستانه روز ملی عفاف و حجاب، ‌در روز 17 تیر بعد از نماز جمعه در کنار آحاد ملت حزب الله با شرکت در راهپیمایی مردمی حمایت خود از قانون عفاف و حجاب و ترویج ارزش‌های دینی را اعلام می‌کنیم.