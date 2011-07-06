امروز دوباره متولد شدم/ هدایتی یا عاشق است یا دیوانه!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا وطنخواه در جمع پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: در جمع ما همه جور آدمی هست، از وزیر و مسئول در کشور تا یک بازیکن قدیمی ساده. به عقیده من باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده کنیم.

وی با یادآوری خاطره‌ای از گذشته زندگی فوتبالی‌ها را به تکه یخی تشبیه کرد که آب شده و دیگر خریداری ندارد.

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با انتقاد از برخی بازیکنان قدیمی این تیم گفت: آقای امیر عابدینی که امروز در جمع ماست، تجربه ریاست فدراسیون فوتبال را دارد که من خدمت ایشان ارادت دارم. آقای دادکان هم که از پیشکسوتان پرسپولیس است، مدتی رئیس فدراسیون بوده. متاسفانه این دوستان زمانی که رئیس فدراسیون بودند، کمترین استفاده را از پیشکسوتان پرسپولیس کردند.

وطنخواه با طرح این مدعا که پیشکسوتان پرسپولیس می توانند با کمک هم به اهدافی که مدنظر دارند دست یابند، گفت: با حضور در جمع پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس احساس می کنم دوباره متولد شده ام.

وی در ادامه از بزرگی پرسپولیس یاد کرد و گفت: چرا این باشگاه در هر شهر یک تیم و آکادمی فوتبال ندارد؟ چرا امکانات باشگاه به یک ساختمان و زمین تمرین خلاصه می شود؟ و ... .

وطنخواه در خاتمه تصریح کرد: من برای مرتبه دوم است که آقای هدایتی را می بینم. اعتقاد دارم ایشان یا عاشق است یا دیوانه! آقای هدایتی می توانست این پولی را که در فوتبال هزینه کرده است را در جایی به غیر از فوتبال صرف کند، نمی دانم چرا ایشان فوتبال را انتخاب کرده است.