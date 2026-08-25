به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی، سه شنبه شب در مراسم هفته وحدت که در مسجد جامع شهر طبل برگزار شد، با اشاره به جایگاه وحدت در سیره پیامبر اعظم(ص) و گفتمان انقلاب اسلامی اظهار کرد: آنچه امروز به شکل عینی در بستر مبارزات ملت ایران با قدرت‌های سلطه‌گر به‌ویژه آمریکا مشاهده می‌کنیم، جلوه‌ای از اتحاد مقدس و وحدت ملی ملت ایران است.

وی افزود: در بزنگاه تاریخی پس از شهادت رهبر مجاهد و فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور، ملت ایران با تکیه بر وحدت و همبستگی نشان داد که برای عبور از بحران‌ها و دفاع از کشور، ظرفیت بالایی دارد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه اداره جنگ و مدیریت شرایط دشوار بدون یکپارچگی در حاکمیت امکان‌پذیر نبود، تصریح کرد: در کنار اتحاد مقدس ملت ایران، همبستگی میان ارکان حاکمیت نیز شکل گرفت و دولت، نیروهای مسلح و مردم در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا کشور از این گذار تاریخی عبور کند.

آشوری تازیانی ادامه داد: ما در متن جنگ بودیم؛ رزمندگان اسلام نماد اقتدار ملی کشور بودند، ملت عزیز ایران در کنار و پشتیبان نیروهای مسلح قرار داشت و دولت نیز به عنوان خادم ملت و نیروهای مسلح وظیفه خود را برای عبور از این شرایط انجام داد.

وی این دستاوردها را نتیجه دکترین وحدتی دانست که امام خمینی(ره) پایه‌گذاری و رهبر شهید انقلاب آن را استمرار بخشید و گفت: اگر به این تجربه عملی توجه کنیم، می‌توانیم مسیر وحدت و همبستگی را در آینده نیز ادامه دهیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش وحدت ملی در دفع تهدیدات اظهار کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب و همچنین رزمندگان و سرداران دفاع از کشور، اگر اتحاد مقدس و وحدت ملی به این شکل در ایران شکل نمی‌گرفت، دولت و نیروهای مسلح با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه می‌شدند.

آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: تجربه ۴۷ سال پس از انقلاب اسلامی در حوزه وحدت، تجربه‌ای بسیار گران‌سنگ است؛ تجربه‌ای که نه‌تنها برای جغرافیای ایران، بلکه برای امت اسلامی نیز یک مزیت اساسی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هر جا اتحاد، همبستگی و انسجام وجود داشته، تهدیدات امنیت ملی و جهانی بهتر دفع شده است، گفت: امروز ملت ایران پای این مسیر ایستاده و تغییر نگاه و رویکرد به سمت همگرایی، ریشه در یک جریان تاریخی دارد که مبارزات و روشنگری‌های بسیاری از سیدجمال‌الدین اسدآبادی تا امام خمینی(ره) پشت سر آن قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان با طرح این پرسش که «وحدت وسیله است یا هدف و تاکتیک است یا راهبرد؟»، تأکید کرد: وحدت باید به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار گیرد و راهبردی‌ترین مزیت نسبی جمهوری اسلامی در حوزه امنیت ملی، ریشه در وحدت ملی کشور دارد.

آشوری تازیانی افزود: وحدت ملی نمادی از اقتدار امنیت ملی ماست؛ به همین دلیل گسست‌های مختلف اجتماعی از جمله گسست دولت و ملت، گسست‌های قومی و مذهبی، گسست میان توده و نخبگان و گسست نسلی می‌تواند پایه‌های امنیت ملی کشور را تضعیف کند.

وی ادامه داد: در مقابل، رویکرد وحدت‌گرایانه به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند هفته وحدت، توانسته به انقلاب اسلامی قوام و دوام ببخشد و موجب استحکام درونی قدرت جمهوری اسلامی شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۴ و شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور اظهار کرد: نتیجه این حوادث آن بود که استحکام درونی قدرت جمهوری اسلامی بر پایه وحدت ملی توانست کشور را از یک گذرگاه تاریخی عبور دهد و ملت ایران با ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ، هیمنه آنها را درهم شکست.

آشوری تازیانی گفت: شکسته شدن هیمنه دشمن تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه آثار جهانی دارد و امروز واقعیت جامعه جهانی نشان می‌دهد که دیگر مانند گذشته کسی برای قدرت آمریکا اعتبار و هیمنه سابق را قائل نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و نام شیخ محمدصالح امینی، اظهار کرد: در این مراسم، یاد رفیق شفیق و باوفایی را گرامی می‌داریم که مردم این جزیره پس از درگذشت او نیز احترام و محبت خود را نسبت به وی حفظ کرده‌اند.

استاندار هرمزگان افزود: اینکه امروز همچنان در این جزیره نسبت به شخصیتی مانند شیخ محمدصالح امینی احترام وجود دارد، نتیجه محبتی است که او در دل تک‌تک مردم کاشته است.

آشوری تازیانی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اعظم(ص) گفت: احترام و اخلاق، از معجزات و مبانی حرکت پیامبر اعظم(ص) بود و ما به عنوان پیروان آن حضرت باید خودمان را محک بزنیم که تا چه میزان محمدی شده‌ایم و چه اندازه در مسیر سیره و سنت پیامبر حرکت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: نقطه اتصال وحدت ما، سیره و سنت پیامبر اعظم(ص) است و نباید مشترکات حداکثری میان مسلمانان را رها کرده و به اختلافات و مسائل فرعی بپردازیم.

آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی این حقیقت است که امت اسلامی با تکیه بر مشترکات، همبستگی و سیره پیامبر اعظم(ص) می‌تواند در برابر تهدیدات و چالش‌های پیش‌رو با قدرت و انسجام بیشتری ایستادگی کند.