حجت‌الاسلام حاجی‌اسماعیلی، مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی، در حاشیه جشن «امت احمد(ص)» در شهرستان جوانرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، جشن «امت احمد(ص)» با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان جوانرود برگزار شد.



وی افزود: مردم شهرستان جوانرود با حضور پرشور در این جشن، بار دیگر ارادت و محبت خود را به ساحت پیامبر گرامی اسلام(ص) نشان دادند و در کنار آن، جلوه‌ای از همبستگی و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.



مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه جشن‌های «امت احمد(ص)» با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، گفت: حضور مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده دینداری، وحدت و همدلی آنان است و این حضور پرشور می‌تواند پیام روشنی از انسجام مردم در جامعه اسلامی باشد.



حجت‌الاسلام حاجی‌اسماعیلی ادامه داد: آنچه امروز در شهرستان جوانرود شاهد آن هستیم، تنها برگزاری یک جشن به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) نیست، بلکه این اجتماع مردمی جلوه‌ای از محبت مردم به حضرت محمد مصطفی(ص)، وحدت و همبستگی آنان و پایبندی به ارزش‌های دینی و اسلامی است.



وی خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در کنار اعتقادات دینی و ارادت به پیامبر اسلام(ص)، در برابر دشمنان این مرز و بوم و استکبار جهانی نیز ایستادگی و مقاومت دارند.



مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: تجلی این ایستادگی و همبستگی را می‌توان در جشن‌های «امت احمد(ص)» مشاهده کرد؛ جایی که مردم با حضور در کنار یکدیگر، هم ارادت خود به پیامبر گرامی اسلام(ص) را ابراز می‌کنند و هم وحدت و انسجام خود را به نمایش می‌گذارند.



حجت‌الاسلام حاجی‌اسماعیلی با اشاره به آغاز این جشن‌ها از شهرستان جوانرود گفت: امروز در شهرستان جوانرود شاهد آغاز جشن‌های «امت احمد(ص)» بودیم و حضور پرشور اقشار مختلف مردم، فضای متفاوتی به این مراسم بخشید.



وی افزود: امیدواریم این برنامه‌ها در روزهای پیش رو نیز با حضور گسترده مردم ادامه پیدا کند و زمینه‌ای برای تقویت هرچه بیشتر وحدت، همدلی و انسجام میان اقشار مختلف جامعه باشد.



مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی در پایان اظهار کرد: جشن «امت احمد(ص)» فرصتی برای بزرگداشت مقام و شخصیت پیامبر گرامی اسلام(ص) و در عین حال نمایش وحدت و همبستگی مردم است و حضور مردم جوانرود در این مراسم نشان داد که محبت به پیامبر اکرم(ص) می‌تواند محور همدلی و انسجام جامعه باشد.