به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح متمرکز و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ پروژه عمرانی، تولیدی و اقتصادی گنبدکاووس اظهار کرد: از مجموع ۲۲ همت پروژه اقتصادی پیش‌بینی‌شده، ۱۸ همت مربوط به طرح‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری و مابقی مربوط به پروژه‌هایی است که عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی افزود: اعتبارات پروژه‌های اقتصادی گنبدکاووس نسبت به هفته دولت سال گذشته ۳۴۵ درصد افزایش داشته و در مجموع اعتبارات حوزه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان نیز ۳.۳ برابر رشد کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات از منابع ملی تأمین شده است، گفت: براساس اطلاعات سامانه، تاکنون ۵.۴ همت اعتبار در پروژه‌های گنبدکاووس هزینه شده که ۳.۶ همت آن به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است.

حمیدی ادامه داد: تکمیل سدهای نیمه‌تمام، استفاده از ظرفیت آب سدها و اجرای طرح‌های جدید سدسازی از برنامه‌های استان است و آبرسانی به نوار مرزی گنبدکاووس نیز وارد مرحله اجرا شده است.

وی با اشاره به تأمین اعتبار این طرح اظهار کرد: ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو برای آبرسانی به مجتمع‌های نوار مرزی تأمین و هفته گذشته تخصیص یافته و ۱۳ میلیارد تومان نیز از محل بند «م» سازمان مدیریت بحران کشور مصوب شده است.

معاون سیاسی استانداری گلستان همچنین گنبدکاووس را دارای ظرفیت ویژه در حوزه مولدسازی دانست و گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای پروژه‌های راه و شهرسازی تأمین شده و این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تکمیل طرح‌های عمرانی شهرستان داشته باشد.

حمیدی با اشاره به ظرفیت حمل‌ونقل زمینی اینچه‌برون نیز اظهار کرد: ۳۸۰ میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و مابقی تا پایان سال اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین از اختصاص ۸.۹ همت برای پروژه‌های برق‌رسانی گنبدکاووس خبر داد و افزود: دو پروژه پست برق گنبد ۵ با مجموع اعتبار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و با اجرای آنها ۶ فیدر به شبکه برق شهرستان افزوده خواهد شد.

حمیدی خاطرنشان کرد: هزینه اجرای پست برق گنبد ۵ نیز در مجموع حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.