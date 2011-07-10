مسعود زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: استفاده از آزبست در صنایع و به ویژه در صنعت خودروسازی که در حال حاضر در تمام دنیا به عنوان یک ماده سرطانزا و خطرناک معرفی شده توسط سازمان محیط زیست محدود شده است.

به گفته وی، در حال حاضر خودروسازان در لنت ترمز خودروهای نو از این ماده استفاده نمی کنند اما به دلیل ورود لنت ترمزهای آغشته به آزبست از کشور چین و استفاده از آنها در تعویض لنت ترمزهای خودروهای فرسوده این ماده وارد هوا می شود که بسیار خطرناک است.

زندی افزود: در سال جاری درپی مکاتباتی که سازمان محیط زیست با اداره گمرک و وزارت بازرگانی داشته ورود هرگونه لنت یا جنس دیگری که آغشته به آزبست باشد از طریق قانونی ممنوع شده و محیط زیست به شدت با آن برخورد می کند.

وی با بیان اینکه محیط زیست نمی تواند از ورود قاچاقی اجناس آغشته به این ماده جلوگیری کند تصریح کرد: مسئولان بایستی با پیگیری جدی مانع از ورود این ماده از مبادی غیرقانونی جلوگیری کنند.

زندی با بیان اینکه خطوط تولید واحدهای صنعتی برای جایگزینی آزبست نیازمند سرمایه گزاری بسیار زیاد هستند تأکید کرد: با این وجود محیط زیست در جایگزین کردن این ماده خطرناک مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون حذف آزبست از کلیه صنایع در سال 1377 تصویب شد و مقرر شد این ماده ظرف 7 سال یعنی تا سال 1385 از تمام واحد های صنعتی حذف شود اما بررسیهای اخیر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وجود این ماده خطرناک به میزان بالاتر از استاندارد در هوا را تأیید می کند که این امرنشان دهنده اجرا نشدن قانون مذکور و استفاده از آزبست در صنایع است.