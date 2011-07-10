90 درصد قطعات تراکتور در ایران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح ابراهیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کمتر از 10 درصد مواد یاد شده نیز نه به دلیل عدم توانایی علمی و یا تکنولوژیکی بلکه به خاطر نداشتن توجیه اقتصادی تولید آن در داخل از تولید کنندگان خارجی تهیه و خریداری می شود.

ابوالفتح ابراهیمی افزود: تکیه بر توان، تکنولوژی و استفاده از توان، قابلیت داخلی زمینه ساز پیروزی بر هر نوع تحریم اعمال شده از سوی کشورهای دیگر و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولاتی با قابلیت حضور در بازرهای جهانی بوده است.

وی اضافه کرد: این تحریمها در حالی بر علیه ایران و تولید کنندگان آن اعمال می شود که روزبروز بر تعداد متقاضیان خارجی تولیدات ایرانی و بخصوص تراکتور ایرانی افزوده می شود.

ابراهیمی کیفیت محصولات تولیدی در تراکتورسازی ایران، را رمز موفقیت این مجموعه برای حضور در بازارهای جهانی دانست و گفت: علاوه بر کیفیت ، تنوع محصولات تولیدی، قیمت مناسب در مقایسه با رقبای خارجی، دسترسی به تمام قطعات تراکتورهای تولید که به دلیل همخوانی با بسیاری از استاندارهای جهانی ممکن شده، از جمله دلایل کشاورزان برای انتخاب و تقاضای محصولات ایرانی است.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از وجود تقاضاهای متعدد برای راه اندازی خطوط تولیدی در خارج از کشور از این مجموعه خبر داد و گفت: بخصوص کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، نیکاراگوئه و بولیوی خواستار انجام فعالیتهای مشابه آنچه در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی هستند که از سوی تراکتورسازی در این کشورها صورت گرفته است.

ابراهیمی تصریح کرد: هر گونه راه اندازی خط تولید یا فعالیت اقتصادی به شرطی می تواند منجر به تحول اقتصادی شود که دارای توجیه اقتصادی منطقی و منطبق بر معادلات اقتصادی باشد و به همین دلیل تراکتورسازی ایران با انجام کار کارشناسی درخواستهای متعدد راه اندازی خطوط تولیدی در مورد آنها تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

این فعال حوزه صادرات در این رابطه اضافه کرد: گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با وجود درخواستهای متعدد برنامه ای برای راه اندازی خط تولید در خارج از کشور، حداقل در آینده نزدیک را ندارد.

وی در مورد بازار داخلی نیز گفت: در حال حاضر 93 درصد نیاز ایران به تراکتور از طریق گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تامین می شود و هفت درصد باقیمانده نیز مربوط به رنج تراکتورهای سنگین است که اخیرآ به خطوط تولیدی تراکتورسازی اضافه شده اند.

ابراهیمی اظهار داشت: تولید تراکتور با آپشنهای متفاوت در خطوط تولیدی این مجموعه در سایر استانهای کشور مطابق با نیاز داخلی و در نظر گرفتن خواست کشاورزان و قابلیتهای مزارع با توجه به اقلیمهای آب و هوایی ایران است که تولید تراکتورهای صنعتی در تراکتورسازی کردستان و انواع تراکتورهای سبک و باغی در تراکتورسازی ارومیه همگی در این راستا صورت می گیرد.