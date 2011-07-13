  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۴

یک جامعه شناس درگفتگو با مهر:

غرب با ترویج اعتیاد کانون خانواده را هدف گرفته است

غرب با ترویج اعتیاد کانون خانواده را هدف گرفته است

یک جامعه شناس با بیان اینکه غرب با ترویج اعتیاد در میان جوانان کانون خانواده را هدف گرفته گفت: بهترین سیستم دفاعی برای مقابله با این تهاجم خانمان سوز، آگاه سازی خانواده و جوانان است.

محمدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مافیای مواد مخدر بسیار پیچیده و دارای سر رشته هایی در کشور های غربی است. کشورهای مستکبر با ترویج مواد مخدر قصد تخریب نهاد خانواده در ایران را دارند. آنها با اشغال افغانستان در صدد گسیل دادن مواد مخدر به سمت کشورهای اسلامی به ویژه ایران هستند. البته نباید از سود پرتجارت مواد مخدر برای غربی ها غافل شد.

وی تصریح کرد: بهترین سیستم دفاعی برای مقابله با این تهاجم خانمان سوز، آگاه سازی خانواده و جوانان است. جوانان اگر در این زمینه اطلاعات کامل را به دست آورند هیچگاه در گرداب اعتیاد گرفتار نمی شوند.

این جامعه شناس با انتقاد از کم کاری برخی از دستگاه در حوزه اعتیاد تصریح کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها در حوزه پیشگیری کم کاری می کنند که همین امر باعث افزایش فشار روی نیروی انتظامی می شود. نمی توان بدون سرمایه گذاری در این حوزه منتظر پیشگیری بود.

موسوی از تمرکز فعالیتهای باندهای مواد مخدر بر نوجوانان خبر داد و تاکید کرد: متاسفانه سوداگران مرگ قصد دارند نوجوانان را به دام اعتیاد کشانده و آنها را گمراه کنند. اگر دشمن به این خواسته خود برسد خیلی راحت تر می تواند بر خانواده ها تاثیر گذارد.

کد مطلب 1356668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها