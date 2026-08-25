لزوم تامین ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه «کوی پرواز» همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی شامگاه سه شنیه در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و شورای تامین مسکن استان همدان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تشریح وضعیت پروژه‌های مسکن استان اظهار کرد: تاکنون مبلغ ۵.۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه کوی پرواز تامین شده که ۳.۳ هزار میلیارد تومان آن از محل آورده متقاضیان و ۱.۸ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی بوده است.

وی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه به ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی تامین حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهم متقاضیان برای آنها دشوار است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از توقف پروژه و تحمیل تورم بیشتر از منابع داخلی پروژه از جمله ظرفیت اراضی تجاری استفاده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در ادامه به مشکلات آماده‌سازی برخی پروژه‌های مسکن اشاره کرد و گفت: ۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در همدان و ملایر به دلیل استقرار در بستر سنگی، نیازمند عملیات آماده‌سازی و محوطه‌سازی هستند که هزینه برآوردی آن برای هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان است و نیازمند مساعدت مالی است.

رضایی همچنین به وضعیت رسیدگی به واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: در سطح استان ۲ هزار و ۲۷ واحد تعمیری و ۳۷ واحد احداثی شناسایی شده که روند تعمیرات اکثر آن‌ها پایان یافته و تنها ۱۳۶ واحد باقی مانده است.

وی در پایان با اشاره به طرح «مسکن امید» ویژه اقشار کم‌درآمد، خاطرنشان کرد: سهمیه استان در این طرح ۱ هزار و ۶۵۰ واحد تعیین شده است اما روند اجرای آن به دلیل چالش‌های موجود در تامین و تملک زمین با کندی مواجه است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین یادآور شد: ۵ هزار و ۸۵۸ متقاضی مسکن در استان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند که نیازمند اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه برای خانه‌دار شدن هستند.