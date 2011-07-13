20 هزار جلد کتاب فرهنگی در استان قزوین توزیع می شود

احسان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه جوانان قزوینی به مناسبت نیمه شعبان وهفته جوان در شهرستان‌های استان قزوین برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقه ویژه جوانان قزوینی در هفته جوان و به مناسبت نیمه شعبان ولادت حضرت حجت (عج) برگزار می شود و جوانان می‌توانند کتاب مورد نظر و پرسش‌ نامه‌ها را برای شرکت در این مسابقه از روابط‌ عمومی‌های سازمان جوانان استان قزوین، اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و فرمانداری‌ها تهیه کنند.

مشاور استاندار قزوین با بیان اینکه این مسابقه با مشارکت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین و اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار می‌شود گفت: کتاب جرعه‌ای از رحیق انتظار به صورت رایگان به متقاضیان ارائه خواهد شد و مضمون کتاب مسابقه نگاهی گذرا به زندگی امام زمان (عج) با رویکرد چگونگی ورود مادر امام زمان (عج) به بیت امامت و ولایت است.

وی درباره میزان مشارکت در این مسابقه گفت: مجموعا 20 هزار جلد کتاب برای مسابقه درنظر گرفته شده است که 10 هزار جلد آن را سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، پنج هزار جلد توسط یک خیر به نام ناصرکیانی و پنج هزار جلد هم توسط سازمان جوانان تهیه شده است.

مقدم در مورد میزان پخش کتاب‌ها نیز بیان کرد: 10 هزار جلد کتاب که به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تهیه شده در شهر قزوین و 10 هزار جلد دیگر در شهرستان‌های آبیک، البرز، بوئین زهرا و تاکستان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه به قید قرعه از برگزیدگان این مسابقه در زمان مناسب تقدیر خواهد شد تصریح کرد: با تهیه جوایز مسابقه شامل بن خرید کتاب که توسط اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین فراهم شده از 200 جوان منتخب تجلیل خواهد شد.

مدیرسازمان ملی جوانان استان قزوین ترغیب و تشویق جوانان قزوینی نسبت به فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از جمله اهداف برگزاری این مسابقه بزرگ عنوان کرد و افزود: سازمان جوانان استان قزوین تلاش دارد تا کتاب جایگاه خود را در سبد خرید خانواده‌ها پیدا کند و فرهنگ مطالعه به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه به ویژه در بین جوانان تثبیت شود.