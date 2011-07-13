20 هزار جلد کتاب فرهنگی در استان قزوین توزیع می شود

احسان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه جوانان قزوینی به مناسبت نیمه شعبان وهفته جوان در شهرستانهای استان قزوین برگزار می شود.
وی افزود: این مسابقه ویژه جوانان قزوینی در هفته جوان و به مناسبت نیمه شعبان ولادت حضرت حجت (عج) برگزار می شود و جوانان میتوانند کتاب مورد نظر و پرسش نامهها را برای شرکت در این مسابقه از روابط عمومیهای سازمان جوانان استان قزوین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و فرمانداریها تهیه کنند.
مشاور استاندار قزوین با بیان اینکه این مسابقه با مشارکت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار میشود گفت: کتاب جرعهای از رحیق انتظار به صورت رایگان به متقاضیان ارائه خواهد شد و مضمون کتاب مسابقه نگاهی گذرا به زندگی امام زمان (عج) با رویکرد چگونگی ورود مادر امام زمان (عج) به بیت امامت و ولایت است.
وی درباره میزان مشارکت در این مسابقه گفت: مجموعا 20 هزار جلد کتاب برای مسابقه درنظر گرفته شده است که 10 هزار جلد آن را سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، پنج هزار جلد توسط یک خیر به نام ناصرکیانی و پنج هزار جلد هم توسط سازمان جوانان تهیه شده است.
مقدم در مورد میزان پخش کتابها نیز بیان کرد: 10 هزار جلد کتاب که به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تهیه شده در شهر قزوین و 10 هزار جلد دیگر در شهرستانهای آبیک، البرز، بوئین زهرا و تاکستان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه به قید قرعه از برگزیدگان این مسابقه در زمان مناسب تقدیر خواهد شد تصریح کرد: با تهیه جوایز مسابقه شامل بن خرید کتاب که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین فراهم شده از 200 جوان منتخب تجلیل خواهد شد.
مدیرسازمان ملی جوانان استان قزوین ترغیب و تشویق جوانان قزوینی نسبت به فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از جمله اهداف برگزاری این مسابقه بزرگ عنوان کرد و افزود: سازمان جوانان استان قزوین تلاش دارد تا کتاب جایگاه خود را در سبد خرید خانوادهها پیدا کند و فرهنگ مطالعه به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه به ویژه در بین جوانان تثبیت شود.
مقدم تصریح کرد: توزیع کتابهای این مسابقه از 22 تیرماه همزمان با ولادت حضرت علی اکبر (ع) آغاز می شود و زمان پایان مسابقه نیز روز بعد از نیمه شعبان است و جوانان عزیز میتوانند برای دریافت کتاب و پرسشنامه به سازمان جوانان استان، روابط عمومیهای اداره کل ارشاد استان قزوین و فرمانداریهای سراسر استان و جهت اطلاعات بیشتر به سایت سازمان جوانان استان قزوین به نشانی www.qazvin-javanan.ir مراجعه کنند.
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