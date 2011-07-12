به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو پس از اتمام جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی گفت: تعداد پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش از 5600 نفر به 10 هزار نفر افزایش می یابد.

دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه گفت: در آزمون امسال قرار بود 5 هزار و 600 نفر از میان 130 هزار نفر به دانشگاه برای دوره دکتری وارد شوند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه با بررسی امکانات دانشگاه‌ها و اقبال داوطلبان مقرر کرد تعداد ورودی‌های امسال به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد تعداد 14 هزار نفری که برای مصاحبه دعوت شده بودند به 20 هزار نفر افزایش پیدا کند.