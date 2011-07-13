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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۷:۰۴

اجرای مناطق نمونه گردشگری 40 درصد پیشرفت دارد

اجرای مناطق نمونه گردشگری 40 درصد پیشرفت دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث‌‌فرهنگی استان مرکزی میانگین پیشرفت عملیات اجرایی مناطق نمونه گردشگری این استان را 40 درصد اعلام کرد.

محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 30 منطقه نمونه گردشگری در سطح استان مرکزی تصویب شده است که  در حال اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی تصریح کرد: از این تعداد تا کنون عملیات اجرایی 9 منطقه با هدف ایجاد تاسیسات زیرساختی گردشگری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده است.
 
وی با بیان اینکه 21 منطقه نمونه گردشگری دیگر استان نیز برای واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آماده است متذکر شد: انجام مطالعات امکان‌سنجی این مناطق از محل اعتبارات ملی صورت گرفت.
 
فراهانی با اشاره به فراهم آوردن امکانات زیرساختی این مناطق از سوی دولت متذکر شد: بسته‌های سرمایه‌گذاری این مناطق نمونه گردشگری نیز تدوین شده است.
 
این مقام مسوول در میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی خاطرنشان کرد: با مراجعه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ارائه طرحهای عملیاتی حمایتهای لازم از آنها انجام می‌شود.
 
کد مطلب 1358214

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