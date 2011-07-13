ترازو و محصولات رادین با مجوز استاندارد تولید می شود

احمد نیک پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خبری تحت عنوان "اسامی ترازو و باسکولهای الکترونیکی غیر استاندارد در تهران اعلام شد" در خبرگزاری مهر از قول آقای فرهمند رئیس اداره اوزان و مقیاسهای اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران نقل شده و در آن از ترازوهای رادین به عنوان ترازوهای فاقد استاندارد نام برده شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که این خبر تکذیب می شود و محصولات رادین از سال 1388دارای مجوز استفاده از علامت استاندارد می باشد.

وی اظهارداشت: شایسته است تکذیب غیر استاندارد بودن محصولات رادین به نحو مقتضی انعکاس داده شود.

مدیرعامل شرکت تولید کننده محصولات رادین افزود: این خبر در برخی رسانه های دیگر نیز به نقل از استاندارد منتشر شده است که بدینوسیله خبر فوق تکذیب می شود.

http://www.radinscale.com آدرس اینترنتی شرکت آروین دوساری است که محصولات آن با نام تجاری رادین تولید می شود و مجوز فعالیت و دارا بودن نشان استاندارد در آن آمده است.