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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

گلزاری:

طرح آرشیو الکترونیکی ثبت احوال خراسان شمالی اجرایی می شود

طرح آرشیو الکترونیکی ثبت احوال خراسان شمالی اجرایی می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از اجرایی شدن طرح آرشیو الکترونیکی ثبت احوال خراسان شمالی از اول مرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلزاری  ظهر چهار شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح کلیه بایگانی های سراسر کشور که بیش از 500 بایگانی می باشد در یک بایگانی ادغام خواهد شد.

وی به مقدمات صدور کارت ملی هوشمند در استان نیز اشاره کرد و گفت: برای فراهم کردن زیر ساخت های صدور کارت ملی هوشمند در سال جاری نیز مبلغ 550 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

گلزاری ثبت وقایع حیاتی استان تا مرز 98 درصد در مهلت قانونی را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: ثبت وقایع حیاتی استان در سال گذشته 94 درصد بود که امیدواریم این میزان ثبت قانونی در سال جاری به 98 درصد برسد.

وی تعداد ولادت های استان در سال گذشته را 18 هزار و 648 مورد ذکر کرد و بیان داشت:  از این تعداد 9 هزار و 559 مورد  دختر و 9 هزار و 89 مورد ولادت پسر بوده است که به ازای هر 100 نفر زن تعداد 105.2 مرد در استان متولد شده اند.

وی در خصوص ثبت ولادت ها در فصول مختلف سال نیز گفت: در تمام فصول سال روند ثبت ولادت ها مشابه است فقط در ماه های اسفند تا حدودی ثبتی داریم و در فروردین ماه افزایش ثبت وجود دارد  که ناشی از اراده والدین نوزادهاست  و به زاد و ولد هیچ گونه ارتباطی ندارد.

وی همچنین تعداد وفات صورت گرفته در استان در سال 89 را چهار هزار و 741 مورد اعلام کرد و اظهار داشت: وفات صورت گرفته در استان به نسبت سال 88،  تعداد 480 مورد کم ثبتی داشته است که متاسفانه این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

گلزاری ثبت ولادت و وفات در مهلت قانونی را  که برای ولادت 15 روز پس از ولادت و برای وفات 10 روز پس از وفات است ،  به ترتیب 94 و 87.2 درصد اعلام کرد و گفت: در تمام بیمارستان های استان نیروهای ثبت احوال استان مستقر هستند و همزمان اطلاعات مربوط به ولادت در پایگاه جمعیتی کشور بارگذاری می شوند.

کد مطلب 1358512

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