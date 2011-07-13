موسسات خیریه در پرداخت قبوض حاملهای انرژی دچار مشکل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی روز چهارشنبه در نشست خبری در مورد پرداخت هزینه های آب ، برق و گار مصرفی در آسایشگاه پس از هدفمندی یارانه ها افزود: پس از هدفمندی پرداخت این هزینه ها برای ما مشکل شده است بطوریکه سال گذشته هزینه آب 40 روز آسایشگاه 30 میلیون تومان بود.

وی از دولت درخواست کرد برای پرداخت هزینه های موسسات خیریه فکری اساسی کند تا آنها در پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه نشوند.

احمدی در مورد سایقه فعالیت آسایشگاه خیریه‌ کهریزک نیز گفت: این آسایشگاه در سال 1351 توسط رئیس بیمارستان فیروزآبادی سابق به نام حکیم‌زاده تأسیس شد.



به گفته مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک، این آسایشگاه امروز همانند شهر کوچکی است که مجهز به بخشهای مختلف درمانی از جمله فیزیوتراپی و واحدهای مختلف آموزشی و حمایتی است بطوریکه 1700 مددجو، سالمند و بیمار ام‌اس در آن زندگی می کنند.

وی افزود: با خدماتی که آسایشگاه کهریزک به نیازمند ارائه می‌کند، این مرکز به یک زیارتگاه تبدیل شده است و بسیاری از نیکوکاران در ایام خاص نذرهای متعددی برای این مجموعه دارند.

احمدی از تاسیس آسایشگاه روزانه برای نگهداری سالمندان خبر داد و تاکید کرد: با شهرداری تهران صحبت کرده ایم که در هر منطقه زمینی برای احداث آسایشگاه روزانه سالمندان در اختیارمان قرار دهد که این امر به تازگی در منطقه 22 تهران محقق شده است.