قذافی برای بقا از کودکان 7 ساله هم نمی گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، مزدوران قذافی برای مقابله با حملات انقلابیون و جنگنده های ناتو به آموزش کودکان و نوجوانان لیبیایی می پردازند.

بر این اساس در بین کودکانی که از نیروهای قذافی سلاح دریافت کرده و در حال آموزش برای جنگ داخلی با مخالفان وی هستند، کودکانی 7 ساله نیز به چشم می خورند.

هر چند به نظر نمی رسد این کودکان توانایی حضور در جبهه نبرد را داشته باشند اما تصاویر موجود دستکم از تمرین نظامی و کمک آنان به نیروهای نظامی در پشت صحنه جنگ حکایت دارد. این در حالی است که چنین موضوعی در بین انقلابیون و نیروهای مردمی مخالف قذافی نیز دیده می شود.

همچنین مزدوران قذافی با پخش سلاح و مهمات در بین زنان ساکن بخشهای تحت کنترل خود و آموزش آنان پای غیرنظامیان بیشتری را به جنگ بازکرده اند. قذافی در آخرین اظهارات خود از هوادارانش خواست به میدان آمده و برای وی بجنگند.

از سوی دیگر گروههای مدافع حقوق بشر از غارت فروشگاهها، مراکز درمانی و خانه ها در شهرهای محل درگیری از سوی هر دو طرف درگیر لیبی خبر داده و خواستار پایان تخریب اموال عمومی شده اند.