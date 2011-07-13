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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

با به کار گرفتن آنها در ارتش؛

قذافی برای بقا از کودکان 7 ساله هم نمی گذرد

قذافی برای بقا از کودکان 7 ساله هم نمی گذرد

گزارشها از آموزش کودکان 7 ساله توسط مزدوران معمر قذافی برای جنگ با انقلابیون حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، مزدوران قذافی برای مقابله با حملات انقلابیون و جنگنده های ناتو به آموزش کودکان و نوجوانان لیبیایی می پردازند.

بر این اساس در بین کودکانی که از نیروهای قذافی سلاح دریافت کرده و در حال آموزش برای جنگ داخلی با مخالفان وی هستند، کودکانی 7 ساله نیز به چشم می خورند.
 
هر چند به نظر نمی رسد این کودکان توانایی حضور در جبهه نبرد را داشته باشند اما تصاویر موجود دستکم از تمرین نظامی و کمک آنان به نیروهای نظامی در پشت صحنه جنگ حکایت دارد. این در حالی است که چنین موضوعی در بین انقلابیون و نیروهای مردمی مخالف قذافی نیز دیده می شود.
 
همچنین مزدوران قذافی با پخش سلاح و مهمات در بین زنان ساکن بخشهای تحت کنترل خود و آموزش آنان پای غیرنظامیان بیشتری را به جنگ بازکرده اند. قذافی در آخرین اظهارات خود از هوادارانش خواست به میدان آمده و برای وی بجنگند.
 
از سوی دیگر گروههای مدافع حقوق بشر از غارت فروشگاهها، مراکز درمانی و خانه ها در شهرهای محل درگیری از سوی هر دو طرف درگیر لیبی خبر داده و خواستار پایان تخریب اموال عمومی شده اند.
کد مطلب 1359000

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