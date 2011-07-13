به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه نشست خبری امروز خود همچنین خاطرنشان کرد: از تمام برنامه هایی که تا به امروز اجرا کرده ایم و برنامه هایی که پیش رو داریم سه هدف را مد نظر داریم؛ برآورده کردن نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

کی روش ادامه داد: بازی با مالدیو هدف کوتاه مدت ماست که در این راستا اردوی اتریش را برپا کردیم. ما در این اردو پایه و اساس تیم ملی را برای دیدارهای آتی که همان اهداف میان مدت و بلند مدت ماست گذاشتیم.

وی تاکید کرد: یقین دارم زمانی که مربیان باشگاهی و کارشناسان فوتبال ایران از برنامه ها و اهداف ما باخبرشوند آنها نیز با ما هم عقیده می شوند که برپایی اردوی اتریش نیاز تیم ملی بوده است.

این مربی پرتغالی یادآور شد: دوست دارم یک نکته را تکرار کنم و از یادآوری آن برای دهمین بار و صدمین بار هم هیچ واهمه ای ندارم. من ترسی از بیان این نکته به شما (خبرنگاران)، مربیان، کارشناسان و هواداران تیم ملی ندارم. معتقدم اگر بخواهیم فقط برای آماده سازی، روزهای فیفا را مد نظر قرار دهیم و در روزهای دیگر به آماده سازی تیم ملی بی توجه باشیم این برای آماده سازی تیم کافی نیست. ما نیاز داریم که سخت کار کنیم. می دانم برخی ها از شنیدن این جمله که باید سخت کار کنیم می ترسند اما من از این جمله هیچ واهمه ای ندارم و باز هم تاکید می کنم که برای موفقیت باید سخت کار کنیم.

خبرنگاری از کی روش پرسید مهمترین نکته ای که شما از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش دیدید چه بود که وی در پاسخ به این پرسش گفت: مهمترین نکته ای که من در این اردو دیدم اشتیاق و تعهد بازیکنان به کار کردن، علاقه آنها به کار و پیشرفت و اینکه چیزهای جدیدی یاد بگیرند تا فوتبالشان را بهبود بخشند و سطح کارشان را ارتقا بخشند.

وی با اشاره به سفر خود به مالدیو و بررسی تیم ملی فوتبال این کشور گفت: چیزی که من در مالدیو دیدم هماهنگی بالا و اشتیاق بازیکنان این تیم به ارائه بازی مطلوب بود. قطعا آنها از بازی با تیم ایران نمی‌ترسند و دوستدار ارائه یک بازی مغرور و مفتخر هستند. آنها به مصاف ایران می آیند و اگر در این بازی نتیجه را واگذار کنند قطعا چیزی را از دست نمی دهند. در این مسابقه این ایران است که اگر نتیجه را واگذار کند چیزی از دست خواهد داد به همین خاطر مالدیو با خیال آسوده به مصاف ما خواهد آمد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: سه نکته در تیم مالدیو مشهود است که شامل؛ آماده سازی فشرده ، استفاده از بازیکنان باتجربه و اینکه چیزی برای از دست دادن ندارند می شود من از بازیکنانم می خواهم چه در بازی آتی با مالدیو چه در دیدارهای آینده که شاید رویارویی با برزیل باشد به حریفان احترام بگذارند.

کی روش با طرح این پرسش که چه چیزی می تواند در بازی با مالدیو برای ما خطرناک باشد افزود: شنیده ایم تیم شما چندین سال پیش مالدیو را با 17 گل شکست داده است. در این مسابقه تیمی که برنده می شود با خاطر آسوده و اینکه قدرت بالایی دارد از زمین خارج می شود اما تیم بازنده با انگیزه بیشتر تلاش می کند تا شکست خود را جبران کند. من این را در تیم فوتبال مالدیو مشاهده کردم که آنها به خوبی تلاش کردند تا پیشرفت کنند و بهتر شوند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص انتخاب سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران پرسشی را مطرح کرد گفت: دوست ندارم در این کنفرانس که مربوط به بازی تیم ملی مقابل مالدیو می شود به موضوع انتخاب سرمربی تیم جوانان بپردازم اما باید یک نکته ای را عنوان کنم پیش از این بین من، آقای کفاشیان و ترابیان صحبت هایی در خصوص تیم فوتبال جوانان ایران شده بود که در آینده نزدیک نظر خود را در مورد این تیم اعلام خواهم کرد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه برای موفقیت باید سخت کار کنیم افزود: نمی دانم حریف بعدی ما کیست؟ فعلا باید خود را برای بازی با مالدیو آماده کنیم شاید در مرحله باید با ژاپن و کره جنوبی روبرو شویم و در صورت صعود به جام جهانی حریفانی چون پرتغال و برزیل و یا تیمی بزرگ در انتظار ما باشد به همین خاطر باید خیلی خوب خود را آماده کنیم.

کی روش خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم در یک فصل بین المللی به رقابت بپردازیم و به نتایج مطلوبی دست یابیم تنها چیزی که کیفیت کار ما را بالا می برد کار کردن است و نه چیز دیگر. برای موفقیت هیچ راهی نداریم مگر اینکه سخت کار کنیم ممکن است شما یک بار در یک شرط بندی برنده شوید اما همیشه این اتفاق رخ نمی دهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: اگر از من سئوال شود که در مقایسه لیگ فوتبال ایران با مالدیو کدام لیگ بهتر است بدون ترس و واهمه خواهم گفت لیگ ایران، اما اگر پرسش را در مقایسه لیگ های ایران با انگلستان و اسپانیا مطرح کنند باز هم بدون ترس می گویم لیگ اسپانیا و انگلیس بهتر است.

کی روش این جملات را در واکنش به خبرنگاری مطرح کرد که از او در خصوص اظهارنظرش پیرامون سطح لیگ فوتبال ایران مطالبی را عنوان کرده بود.

وی همچنین در خصوص خط خوردن بازیکنانی چون رضا نوروزی و ملی پوشان تیم فوتبال استقلال گفت: اجازه دهید این مسائل را جدا از هم پاسخ بدهم. اگر می خواهید در مورد تیم ملی سئوال کنید و اظهارنظری داشته باشید باید علایق و احساسات خود نسبت به یک تیم را بیرون بگذارید و وارد اینجا شوید . من این توصیه و نصیحت را برای شما دارم که در خصوص مسائل تیم ملی نباید هیچ وقت منافع باشگاهی را در نظر بگیریم.

وی از تعهد بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی اتریش ابراز رضایت کرده و گفت: در این برهه زمانی از بازیکنانی که در اردوی تیم ملی حضور دارند رضایت کامل دارم و باز هم تاکید می کنم بازیکنانی که در حال حاضر در اردوی تیم ملی هستند انتخاب ما برای بازی با مالدیو هستند. رضا نورزوی هم به مانند دیگر بازیکنانی که در فهرست تیم ملی نیستند می تواند با نشان دادن کیفیت خود مجددا به تیم ملی باز گردند.

خبرنگرای از کی روش در خصوص اینکه نگران نیستید مشکلی که برای تیم امید پیش آمد برای تیم فوتبال بزرگسالان هم بوجود آید و این تیم را در مسیر موفقیت در جام جهانی ناکام بگذارد که وی گفت: من همیشه نگران مسائلی هستم که می تواند برای تیم مشکل ساز شود. یک ضرب المثل پرتغالی است که می گوید: "شیطان همیشه پشت در است" در فوتبال واقعا این ضرب المثل مصداق دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه به مسائل ریز و خیلی حساس توجه دارد افزود: شما اگر بهترین اتاق را هم داشته باشید و در آن اتاق یک پشه وجود داشته باشد آرامش‌تان به هم می ریزد. اینها نشان دهنده اهمیت جزئیات است و من بدان توجه ویژه دارم. شما این را بدانید که اگر من از شرایط تیمم اطمینان نداشته باشم و مطمئن نباشم که فیفا به بازیکنانم اجازه بازی داده است آن شب خوابم نمی برد.

وی خاطرنشان کرد: اجازه دهید این کنفرانس خبری را در همین جا تمام کنیم اگر من دیر به تمرینات برسم همین شما از من ایراد می گیرید که چرا مربی به تمرینات دیر رسید. من اعتقاد دارم باید از این کار که انگشت اتمام را به سمت هم بگیریم و بدنبال مقصر برای اتفاقات تیم امید باشیم باید دست بکشیم و دست به دست هم بدهیم تا تیم را برای برزیل آماده کنیم.

کی روش از علاقه مندان به فوتبال خواست روز یکشنبه با حضور در ورزشگاه تیم ملی را همراهی کنند تا این تیم با آمادگی کامل به مصاف مالدیو برود.