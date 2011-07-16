843 روستای کردستان از آب سالم و بهداشتی برخوردارند

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به اقدامات و برنامه های اجرا شده توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان هم اکنون 843 روستا از مجموع هزار و 731 روستای استان از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای بررسی شده 84 هزار و 700 خانوار با جمعیت بیش از 380 هزار نفر از مردم ساکن در مناطق روستایی استان کردستان از آب آشامیدنی سالم برخوردارند و هم اکنون پروژه های مختلفی در راستای توسعه این بخش در سطح استان آغاز شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یادآور شد: این استان در مجموع هزار و 731 روستای دارای سکنه دارد که جمعیت روستایی استان 576 هزار و 800 نفر است و بر همین اساس 40.7 درصد از جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می کند.

رحیمی ادامه داد: در جهت اقدامات انجام شده به ویژه در سال گذشته و امسال شاخص بهره مندی از آب شرب سالم و بهداشتی در روستاهای بالای 20 خانوار استان کردستان به بالای 75 درصد رسیده است.

وی بیان داشت: تعداد روستاهای فاقد تاسیسات آب آشامیدنی 196 روستا با 12 هزار و 466 نفر جمعیت و دو هزار و 544 خانوار است که انتظار می رود با اختصاص اعتبار مناسب زمینه برای تحت پوشش قراردادن این روستاها نیز انجام شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در ادامه تعداد پروژه های عمرانی این شرکت را در سال 89 قریب به 139 پروژه عنوان کرد وگفت: از این تعداد پروژه تاکنون 48 مورد آن به بهره برداری رسیده است و بقیه پروژه ها نیز با پیشرفت فیزیکی مناسبی در دست اجراست.