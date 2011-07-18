به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنیادی مدیر بخش آموزش نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، گفت : در این دوره از نمایشگاه، وزارت آموزش و پروش به گونهای شرکت میکند که بازدیدکنندگان به ویژه نوجوانان و جوانان این بخش را در یک نگاه مشاهده کنند و از مدرسه حفظ و قرائت قرآن کریم بهرمند شوند، به همین جهت تا کنون بیش از شش جلسه کاری با عوامل اجرایی این بخش در حوزه ستادی داشته ایم که در این جلسات 140 فعالیت برای نمایشگاه تعریف شده است.
وی گفت: یکی از نکات بسیار برجستهای که در این نمایشگاه پیگیری میشود، اعلام طرح حفظ فشرده قرآن کریم است که علاقمندان میتوانند در مدت 30 شبانه روز با توجه به شروع و پایان نمایشگاه قرآن در این طرح ثبت نام کنند.
مدیر بخش آموزش نوزدهمین نمایشگاه قرآن عنوان کرد: کسانی که بتوانند در مدت یاد شده، از یک جزء تا کل قرآن کریم را حفظ کنند، جوایز نفیسی دریافت می کنند.
بنیادی یادآور شد: حضور برای تمام گروههای سنی و مقاطع تحصیلی مختلف در این طرح آزاد است و این طرح به صورت کلاس حفظ و کرسی قرائت قرآن کریم برگزار میشود و افراد میتوانند با مراجعه به این بخش در این طرح ثبت نام و سپس تست اولیه از آنان انجام میشود.
وی اظهار کرد: این افراد هر روز در این مجموعه مستقر شده ، محفوظات خود را به استاد راهنما ارائه میکنند و در انتهای نمایشگاه همایش حفاظ قرآن برگزار میشود، همچنین کرسیهای قرائت قرآن کریم، گفتمانهای قرآنی، محافل انس با قرآن کریم، کرسیهای آزاداندیشی از منظر قرآن کریم در این بخش برگزار میشود.
مدیر بخش آموزش نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن تصریح کرد: برنامه قرآن بخوانید و جایزه بگیرید ویژه کودکان در مقطع مهدهای کودک و پیشدبستانی در این نمایشگاه در نظر گرفته شده، تا به این وسیله خردسالان و کودکان در هنگام بازدید، از قرآن کریم بهره برند.
بنیادی در پایان افزود: برنامههای بخش آموزش نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن در قالب 140 برنامه قرآنی ارائه میشود، این بخش دارای 32 غرفه و یک سالن اجتماعات با طراحی مدرسه قرآن با هویت اسلامی، ایرانی است.
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