100 درصد زمینهای فاز یک منطقه ویژه اقتصادی شیراز فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نادر طیبی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری پیرامون عرضه زمینهای منطقه ویژه اقتصادی شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر حضور بخشهای صنعتی و بازرگانی در این منطقه گفت: استقبال مناسبی از منطقه ویژه اقتصادی شیراز صورت گرفته که در این میان شرایط ویژه ای را نیز برای فروش زمین های فاز دو منطقه ویژه اقتصادی قرار داده ایم.

وی ادامه داد: انواع معافیتهای مالیاتی و تخفیفات برای خریداران نقدی زمینهای منطقه ویژه اقتصادی شیراز در نظر گرفته شده که علاوه بر ارائه تخفیفات در صورت راه اندازی زودتر از موعد دو ساله طرح،30 درصد تخفیف نیز به خریداران زمین با زیرساختهای کامل ارائه خواهد شد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز افزود: تمام زیرساختهای، آب، برق، گاز، مخابرات در منطقه ویژه اقتصادی شیراز مهیاست که قیمت زمین نیز با توجه به وجود و دسترسی آسان به چنین زیرساختهایی برآورد شده است.

طیبی تصریح کرد: ارائه زمینهای منطقه ویژه اقتصادی با چنین نرخی تنها برای حمایت از صنعت و تجمیع صنعتگران بازرگانان در این منطقه انجام می شود و اینکه با این کار به راحتی می توانیم در جهت پاسخگویی به نیازهای این گروه اقدام کنیم.

وی یادآورشد: نرخ تمام شده ارائه زمین منطقه ویژه در مقایسه با نقاط مشابه بسیار پایین تر و حتی علاقه مندان می توانند به صورت اقساطی نیز اقدام به خرید کنند و یا اینکه به صورت مشارکتی با منطقه ویژه زمین دریافت می کنند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی به گروه و یا شخص خاصی تعلق ندارد، تاکید کرد: فعالیت و موفقیت این منطقه به کل استان تعلق دارد و نباید به صورت شخصی نگری به این منطقه توجه داشت.