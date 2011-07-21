دولت کلانشهر شدن ارومیه را پس گرفت/ دولت و مجلس به توافق نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی شهرستان ارومیه سال 88 به همراه سه شهر کرمانشاه، رشت و زاهدان با مصوبه هیئت دولت در دور دوم سفر به استان مازندران به عنوان کلانشهر انتخاب شد، مانورهای رسانه ای گسترده ای در این خصوص از سوی مسئولان صورت گرفت مانورهایی که بیم و امیدهای زیادی برای مردم ارومیه در خصوص شتاب فزاینده توسعه یافتگی ایجاد کرد.

با وجود عدم ابلاغ رسمی مصوبه تا کنون نیز برخی مسئولان ارومیه از عنوان کلانشهر استفاده می کنند در حالی که بنا بر اعلام اعضای شورای شهر ارومیه تاکنون نه تنها اعتبار ویژه کلانشهر به ارومیه اختصاص داده نشده بلکه ارومیه از کلانشهر به بزرگ شهر تغییر نام یافته که به دلیل نبود تعریف مشخص از بزرگ شهر در قانون هیچ مزیتی شامل این شهرستان نمی شود.

این درحالی است که مسئولان محلی ارومیه و حتی رسانه های استان نیز با وجود عدم ابلاغ رسمی در خصوص کلانشهر شدن ارومیه و غیرقانونی بودن این امر هنوز اصرار بر استفاده از این عنوان نمایشی و تبلیغاتی به صورت وسیع که تاکنون هیچ سود و منفعتی در جهت توسعه یافتگی ارومیه نداشته دارند، اصرارهای بی فایده که تاکنون نیز ثمری درپی نداشته است.

ارومیه با بیش از 980 هزار نفر جمعیت مرکز استان آذربایجان غربی است که با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان و از قسمتی با کشور ارمنستان مرز مشترک دارد از جایگاه بالایی در بین مراکز استانهای کشور به دلیل شاهراه ارتباطی ایران با اروپا برخوردار است که این موراد توجه مسئولان به خصوص نمایندگان ارومیه برای احیا این جایگاه در سطح ملی را طلب می کند.

دولت و مجلس در کلانشهر بودن ارومیه اختلاف دارند

عضو شورای شهر ارومیه در گفتگوی خبری با بیان اینکه دولت و مجلس در کلانشهر بودن ارومیه اختلاف دارند اظهارداشت: بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر کلانشهر شدن شهرستان ارومیه این شهر درردیف کلانشهر ها قرار گرفت که امسال این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.

لطیفه مبین از ابتدای انتخاب شهر ارومیه به عنوان کلانشهر مخالفت های بسیاری وجود داشت که اختصاص نیافتن بودجه دولتی در سال 89 به این شهر از جمله این مخالفت ها بودند اما شورای شهر ارومیه در مقابل این موضع گیری ها مقاومت می کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ارومیه اظهار داشت: نتیجه این مخالفت ها تبدیل شهرستان ارومیه از کلانشهر به بزرگ شهر بر اساس مصوبه مجلس بود در حالی که هم اکنون این شهر با استناد به مصوبه دولت کلانشهر است.

وی همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن اقدامات شورای شهر ارومیه در توسعه این شهر گفت: تا کنون طرح های مختلفی از سوی این نهاد به بهره برداری رسیده است و اکنون طرح های عمرانی مختلفی در دست انجام قرار دارد در حالی که افتخار متولی بودن این طرح ها نصیب دستگاههایی می شود که کمترین نقش را در اجرای آن داشتند.

شهرداری ارومیه

عضو شورای شهر ارومیه دادامه داد: ناشناخته بودن اقدامات مجموعه شهرداری در توسعه شهر ارومیه باعث شده است مردم اعتماد کمتری به این مجموعه داشته باشند و از پرداخت عوارض خودداری کنند.

مبین بیشترین هزینه اجرای طرح تقاطع غیر هم سطح قویون را مربوط به آزاد سازی املاک اطراف این طرح دانست و یادآور شد: آغاز عملیات اجرایی این طرح بدون برنامه ریزی و انجام آزادسازی ها افزایش نجومی قیمت املاک اطراف این طرح را موجب شده است به طوری که تا کنون 200 میلیارد ریال هزینه شده است ولی هزینه عملیات عمرانی کل طرح 120 میلیارد ریال است.

کلان شهر ارومیه به بزرگ شهر تغییر یافت/ مایه آبرو ریزی ارومیه است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف تشدید به دلیل پس گرفتن مصوبه کلانشهر شدن ارومیه و تبدیل آن به بزرگ شهر گفت: متاسفانه امروز بعد از سه سال تبلیغات رسانه ای در خصوص کلان شهر شدن ارومیه شاهد اتفاق نامبارک هستیم که شهر ارومیه به بزرگ شهر تغییر نام یافته که این برای شهر ارومیه باعث آبروریزی است .

محمد حضرت پور با بیان اینکه رکود بازار اقتصادی کشورها متوجه شهرداریها نیز شده و شهرداری ارومیه هم مستثنی از این موضوع نمی باشد بیان داشت: از سوی دیگر محدودیت های قانونی که به لحاظ برخی بی توجهی های قانونگزاران متوجه شهرداریها می شود تا جایی که افکار عمومی وظایف شهرداریها را فقط سرکیسه کردن مردم می دانند.

مصوبه کلانشهر شدن ارومیه غیرقانونی و کارشناسی است

وی در پاسخ سئوالی در خصوص علت عدم اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت در خصوص کلانشهرشدن ارومیه گفت: متاسفانه وقتی مصوبه هیئت دولت بدون کارشناسی و غیرقانونی باشد تبعات و آثارزیادی در پی دارد.

حضرت پور با بیان اینکه مصوبه کلانشهر شدن ارومیه مغایر با قانون مجلس است اظهارداشت: در قانون مجلس اطلاق کلانشهر تنها برای مراکز استانی که دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر هستند مجاز است در حالی که در مصوبه ای که به تصویب هیئت دولت رسیده ارومیه و شهرهایی که شامل این مصوبه شده اند شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت هستند.

وی ادامه داد: در این راستا دولت برای جبران این نقیضه این شهرها از کلانشهر به بزرگ شهر تغییر نام دارد که در واقع هیچ مزیتی برای شهرهای فوق با این تغییر نام اختصاص نمی یابد.

حضرت پور استفاده از اعتبارات کلان کشور با هدف توسعه شبکه حمل و نقل ریلی را از مهمترین مزایای کلانشهر شدن عنوان و اعلام کرد: متاسفانه با تبدیل ارومیه به بزرگ شهر هیچ اعتبار و مزیتی به این شهر اختصاص نیافته است.

ارومیه شهری با گرفتاریهای بسیار

بزرگ شهر شدن ارومیه نیز وجهه قانونی ندارد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اینکه در قانون مجلس شورای اسلامی تعریف مشخص و خاصی در خصوص بزرگ شهر وجود ندارد بیان داشت: تبدیل ارومیه به بزرگ شهر نیز هیچ مزیتی برای این شهرستان نسبت به سایر شهرستانهای مبنی بر تزریق اعتبار و امکانات ندارد.

حضرت پور با تاکید بر اینکه شهرارومیه با 2500 هکتار وسعت و با در نظر گرفتن شهر ک گلمان با 7600 هکتار محدوده قانونی باید پاسخگوی نیازهای شهر و مردم باشد خاطرنشان کرد: این در حالی است که فقط بودجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری 16 میلیاردو 500 میلیون تومان برای سال 90 تصویب شده است.

وی با تاکید بر استاندارد سازی الگوی صحیح برای بودجه ریزی شهرداریها اضافه کرد: در حالیکه در ماده 174 تاکید بر ایجاد درامدهای پایدارتوسط شهرداریها شده اما از سوی دیگر بحث کاهش عوارض و نوسازی وجود دارد و این ناشی از عدم تکامل در حوزه قانونگذاری ها است که از یک سو انتظار افزایش درآمد پایدار دارند و از سوی دیگر با وضع قانون های دست و پا گیر شهرداریها را متوجه مشکلات بعدی می کنند.

رئیس کمیسیون مالی و بودجه شورای شهر ارومیه با بیان کاهش آمار صدور پروانه های ساختمانی افزود: در حالیکه عمده درآمد شهرداری از قبل فروش خدمات است اما به جهت پایئن آمدن آمار صدور مجوزهای ساختمانی متاسفانه نمی توانیم بودجه پیش بینی شده را وصول کنیم و از طرفی هیچ مکانیزمی برای وصول عوارض پیش بینی شده و مطالبات سازمانها به شهرداری در بودجه سازمانها بدهکار پیش بینی نشده لذا این مطالبات بدون هیچ اقدامی مسکوت می ماند بنابراین لازم است این موضوع به طور جد پی گیری شود .

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با توجه به موقعیت فراملی شهر ارومیه به عنوان مرکز استان که با سه کشور مهم منطقه نیز هم مرز است و ظرفیت ‌های بی ‌نظیر فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی و صنعتی را دارا بوده این شهر می ‌تواند در هرم توسعه کشور جایگاه ویژه داشته باشد که لازم است مسئولان و نمایندگان استان برای تسهیل و رسیدن به جایگاه این شهر در اسناد توسعه نهایت تلاش خود را انجام دهند.

ارومیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 15 مرد را به عنوان شهردار به خود دیده است؛ سردار سرلشکر شهید مهدی باکری، رضا بنی‌هاشم، میرقدیر ساداتی، فریدون انتظاری، عبدالحسین طاهر مرام، محمد اشرف ‌نیا، محمدعلی صمدی، نصرت صمدزاده، کریم ژاله فروزان، رضا عبدالهی، رسول کشت ‌پور، نقی کریمی، چنگیز اکبری، رضا عبدالهی و ابراهیم بازیان افرادی هستند که سکانداری مدیریت شهری ارومیه را به عهده داشته‌ اند.

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گزارش: سکینه اسمی