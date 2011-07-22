ناتوانی مرکل در حل بحران یورو؛ کاهش بی سابقه محبوبیت صدراعظم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در مطلبی در این باره نوشت : صدر اعظم آلمان حمایت مردمی را به شدت از دست داده است. آلمانیها از ضعف رهبری مرکل در نجات یورو ناراضی هستند.

در جریان بحران یورو میزان رضایت مندی شهروندان آلمانی از صدر اعظم خود به پایین ترین وضعیتش در پنج سال گذشته رسیده است. بر اساس نظرسنجی نشریه اشترن و شبکه ار تی ال آلمان مرکل در رقابت با رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات پارلمان این کشور تنها 36 درصد آراء را می تواند از آن خود کند.

"دی ولت" در بخش دیگری از این مطلب نوشت : بررسی کنندگان، ضعف مرکل در ایفای نقش ویژه آن برای نجات یورو را عامل این وضعیت بد او ارزیابی می کنند. مرکل قدرت رهبری در این زمینه را ندارد. چگونگی برنامه ریزی برلین برای شرکت در نشست ویژه یورو در بروکسل نیز تایید کننده این موضوع است.

چند ساعت پیش از برگزاری این نشست هنوز مشخص نبود که برلین با کدام موضع می خواهد به مذاکرات درباره در نظر گرفتن یک بسته کمکی دوم برای یونان وارد شود. وی برای پیدا کردن یک موضع معین در این راستا دیداری با سارکوزی انجام داد.

