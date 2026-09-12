احتمال وقوع سیل در خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه سیلبند شوش گفت: تغییرات جوی که احتمال وقوع آن در آینده کشور وجود دارد، مورد بحث قرار گرفت و احتمال بارندگیهایی که در برخی نقاط منجر به سیل شود، وجود دارد.
وی با اشاره به لزوم اقدامات پیشگیرانه افزود: باید به دنبال ترمیم فرسایشها و سیلبندها در نقاط مختلف باشیم و مباحث لایروبی و سایر نکات پیشگیرانه را در نظر بگیریم تا بتوانیم مدیریت لازم را در ارتباط با سیل احتمالی اعمال کنیم.
استاندار خوزستان با اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن دقیق شرایط جوی تصریح کرد: سازمان هواشناسی هنوز به صورت قطعی اعلام نکرده که از چه تاریخی و چه میزان بارندگی در یک نقطه ممکن است داشته باشیم؛ تغییرات جوی اتفاق میافتد و ممکن است با وزش باد شدید، ابرها جابجا شوند و بارندگی در نقطه دیگری رخ دهد.
موالیزاده با تأکید بر هشدارهای هواشناسی خاطرنشان کرد: مجموعه آنچه تاکنون مطرح شده و نقشههای هواشناسی نشان میدهد، احتمال وقوع بارندگیهای شدید وجود دارد و ممکن است در پی آن، سیل جاری شود؛ همانطور که هماکنون در استانهای شمالی کشور این اتفاق در برخی نقاط افتاده است.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده از مدتها پیش گفت: ما از مدتی پیش جلسات را برگزار کردیم و تأکید داشتیم که فرمانداران و بخشهای مختلف پای کار باشند و لایروبیها انجام شود؛ این کار باید در طول سال به صورت مستمر انجام شود و نباید منتظر ماند تا سیل حادث شود و سپس وارد کار شویم.
استاندار خوزستان با اشاره به محدودیتهای اعتباری اظهار داشت: این مسئله نیاز به اعتبار و بودجه لازم دارد و ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران اساساً برای چنین کاری سازوکار در نظر گرفته است؛ اما میزان امکان تخصیص بودجه برای این کار، خود مسئلهای است که ما چندین مکاتبه و پیگیری حضوری داشتهایم و همچنان دنبال میکنیم.
موالیزاده با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای مناطق مختلف استان گفت: در ارتباط با منطقه شوش و کرخه مباحثی مطرح و مقرر شد بازدید میدانی انجام و به دنبال آن تصمیمات لازم اتخاذ شود؛ در ارتباط با منطقه شعیبیه، شوشتر و گتوند نیز تصمیمگیریهایی صورت گرفت و برای سایر نقاط استان نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.
وی با تأکید بر مدیریت یکپارچه حوزههای آبی تصریح کرد: در حوضه کارون بزرگ شامل کارون و دز، حوزه مارون، حوضه کرخه و سایر حوضهها باید تصمیمات لازم اتخاذ شود؛ این نیاز به مدیریتی دارد که همه بخشها و احتمالات در آن دیده شود.
استاندار خوزستان با اشاره به مؤلفههای مدیریت سیلاب بیان کرد: بانک آب ما چقدر باید موجودی داشته باشد، آورد آب چقدر باشد، در چه میزان رهاسازی آب انجام دهیم و کدام نقاط برای ما بحرانی است که باید ترمیم شود و جلوی جاری شدن سیل گرفته شود، همه این نکات در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از مشاهده میدانی، تصمیمگیری نهایی و اجرایی انجام خواهد شد.
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