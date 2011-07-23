جزئیات طرح جدید دولت برای شناورسازی قیمت بنزین

محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های دولت برای شناورسازی قیمت بنزین در مرزها گفت: با موافقت و تصویب طرحی در ستاد هفمندی یارانه ها، ماموریتهای جدیدی به وزارت نفت، کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای اجرای این طرح واگذار شده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه تاکنون نشست هایی بین دستگاههای مختلف دولتی برای تدوین طرح شناورسازی قیمت بنزین انجام گرفته است اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح در مبادی مرزی مقابله با هرگونه قاچاق احتمالی بنزین است.

وی با تاکید بر اینکه مبنای قیمت گذاری و شناورسازی قیمت بنزین در مبادی مرزی کشور فوب خلیج فارس است تصریح کرد: اما در هر یک از مبادی مرزی متناسب با میزان مبادلات سوخت با کشور همسایه و قیمت بنزین در آن کشور تغییراتی در قیمت بنزین اعمال می شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه تغییرات قیمتی بنزین در صورت تصویب و ابلاغ ستاد هدفمندی یارانه ها در هر یک از مبادی مرزی کشور متفاوت خواهد بود یادآور شد: در حال حاضر بسته پیشنهادی برای اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد و به زودی طرح نهایی برای تصمیم گیری و تصویب به ستاد هدفمندی یارانه ها ارسال می شود.

رویانیان با تاکید بر اینکه در صورت هرگونه تصمیم گیری درباره شناورسازی قیمت بنزین در مرزها اطلاع رسانی کامل توسط دولت انجام می گیرد خاطرنشان کرد: هم اکنون مطالعات و بررسی های کارشناسی شده در سطح کلان دولت در حال انجام است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران در استانهای آذربایجان شرقی (2نقطه)، آذربایجان غربی (پنج نقطه)، اردبیل (یک نقطه)، گیلان (2 نقطه) خراسان رضوی (سه نقطه)، خراسان جنوبی (چهار نقطه) سیستان و بلوچستان (چهار نقطه)، کرمانشاه ( یک نقطه)، کردستان، ایلام (یک نقطه) و خوزستان (دو نقطه) دارای جایگاههای مرزی عرضه فرآورده های نفتی است.

از سوی دیگر پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملا بنزین معمولی و بنزین سوپر با 6 قیمت در سطح جایگاههای سوخت عرضه شده است.

بر این اساس بنزین معمولی با قیمت های یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد یکصد، 400 و 700 تومان و بنزین سوپر با قیمت یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد 150، 550 و 800 تومان در جایگاهها عرضه شده است.