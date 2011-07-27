نحوه برخورد با بدحجابی/ تذکر بدون فرهنگسازی تأثیر عمیق و جدی ندارد

حجت الاسلام دکتر سید جعفر حق شناس مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با راهکارهای زودن بدحجابی از جامعه نیاز چند اصل کلی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اولین نیاز این است که یک عزم واحد و خواست جمعی و عمومی در جامعه ایجاد شود.

عزم واحد و تلقی یکسان مسئولین از بدحجابی

حق شناس افزود: این خواست جمعی باید اول در مسئولین ، سیاستگذاران و برنامه ریزان ایجاد شود. آنها باید با یک تصمیم جمعی بخواهتد این مسئله را حل کنند. اینکه این موضوع تنها در حد ذکر در سخنرانی ها مورد اشاره قرار گیرد عملا ما را در همین وضعیت باقی می گذارد. یکی از زیربناها در عزم واحد این است که تلقیها و برداشتها درباره بدحجابی یکسان باشد.

وی تأکید کرد: هنوز حتی در میان سیاستگذاران و مسئولان کشور یک تلقی واحد از بدحجاب نداریم. ما تصور می کنیم مشکل تنها بدپوششی است، درحالی که باید قبل از بحث پوشش روی مسئله اخلاق حیا و اخلاق جنسی جامعه کار کنیم. باید دریابیم که چگونه یک نفر اخلاق را از دست می دهد و در نتیجه در پوشش بی بند و بار می شود. تا مسئله بی حیایی پیش نیاید پوشش هیچ کس خراب نمی شود. اما برخی پوشش مناسبی دارند اما از حیا لازم برخوردار نیستند.

حیا مقدم بر پوشش

حق شناس با اشاره به انکه در کشور باید قبل از بحث صرف پوشش به مسئله مهمتری چون حیا و حریم بپردازیم گفت: در بسیاری از مواقع تأکید روی پوشش صرف بی فایده است چرا که به درون افراد راه نمی یابد. باید تلقی واحدی ایجاد شود که بدحجابی و بی حیایی تعریف شود. تلقی واحد از مسئله بدحجاب و عزم واحد درمسئولین دو مسئله اصلی در زدودن بدحجابی در جامعه است.

وی برای روشن کردن این موضوع به تشبیه مسئله مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و باد آور شد: میان مسئولین در زشت کردن بحث مواد مخدر یک تلقی واحد و عزم واحد ایجاد شد. امروزه نگاه جامعه به اعتیاد و معتاد یک تلقی واحد است و نگاه عمومی آن را امری منفی می داند. همچنین در بحث کنترل جمعیت به قدری کار فرهنگی صورت گرفت که همه به اتفاق قبول کردند که جمعیت باید کنترل شود.

مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم (ع) تصریح کرد: بحث بدحجابی برای بسیاری از مسئولین اولویت نیست، مسئولین بلند پایه کشور باید برای مقابله با این امر تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه کنند و همه به اجماع واحد برسند. این موضوع بررسی شود که چه عوامل اجتماعی ، فردی و روانی و چه بسترهای اجتماعی افراد را به سمت بی بند باری جنسی سوق می دهد. بی بند و باری و بی حیایی شامل مرد و زن می شود. یک مرد ممکن است انحراف جنسی داشته و نمایش ظاهری و نگاه های بدی در اجتماع داشته باشد.

وی گفت: برای زدودن بدحجابی باید این زمینه ها، علل و عوامل و همچنین بسترها را شناسایی کرد. برای مثال باید بررسی شود که تأخیر در ازدواج چه نقشی در بدحجابی دارد که بطور قطع نقش دارد و پس از آن راهکارهای آسان سازی ازدواج مورد بررسی قرار گیرد. در بسیاری مواقع تمام عوامل نادیده گرفته می شوند و مستقیم به بدحجابی پرداخته می شود که این امر هم روبنای بسیاری از ریشه ها است و حتی در خود همین مسئله مستقیم بدحجابی نیز به درستی عمل نشده است.

سید جعفر حق شناس یادآور شد: اگر بخواهیم در زدودن بدحجابی کار کنیم باید برای شناخت ریشه ها و عوامل سهمی قائل شویم. برای مثال روانشناسان بررسی کنند که چه عواملی باعث می شود زنان به بدحجابی روی آورند. ممکن است در این میان عللی چون ضعف اعتقادات دینی، جو جامعه و این که یک دختر احساس می کند اگر بدحجاب نباشد مورد تمسخر واقع شود خود نمایی کند. تمام عوامل فردی ، اجتماعی و خانوادگی بررسی شود تا مشکل شود که عامل اصلی چیست. درحال حاضر تمام عوامل نادیده گرفته شده است و می خواهیم دختری که از بستر این چنینی برخاسته صدها عامل در وی تأثیرگذاشته و بدحجاب شده را با یک تذکر مسئله حجاب وی را حل کنیم که این امر امکان پذیر نیست.

کار فرهنگی غیر مستقیم

وی اضافه کرد: طبیعتا باید ریشه ها را بشناسیم روی بسترها کار کنیم و در فرآیند طولانی مدت این مسئله را حل کنیم. یک بخش از کار اعمال قوانین اجرایی است که بخش متأخر و اندک قضیه است.

حجت الاسلام حق شناس گفت: به جای کار مستقیم روی مسئله عفاف و حجاب از روشهای غیر مستقیم استفاده کنیم. لازم نیست کشور همواره فریاد مبارزه با بدحجابی را بند کند. باید بی سر و صدا و آرام و از روشهای غیر مستقیم برای گسترش حجاب و کاهش بدحجابی استفاده کنیم. گاهی وقتی یک مسئله اینقدر پررنگ می شود نتیجه عکس به دنبال دارد. درحال حاضر این روند مقطعی شده است ، در فصل تابستان اندکی اوج گرفته و سپس خاموش می شود. این امر نشان می دهد که ما فاقد یک برنامه جامع، واحد و دراز مدت در کشور هستیم.

شیوه برخورد با بدحجابها

وی همچنین اظهار داشت: باید تلاش شود که جو عمومی در این راستا قرار گیرد که بدحجابی یک پدیده نامطلوب تلقی شود. وقتی در رسانه ها بدحجابی و بی حیایی مسئله زشت تلقی نشود سخن گفتن از آن غیر معقول است. اگر درجامعه ای استعمال دخانیات امری تقبیح شده باشد نیازی به تبلیغات علیه آن نیست. جو باید به گونه ای ساخته شود که جامعه بدحجابی را پس بزند.

وی افزود: مقدمه شیوه برخورد فرهنگ سازی گسترده به ویژه توسط رسانه و علی الخصوص صدا و سیما و سینما است. این دو دستگاه مهم باید برای بسترسازی صحیح در زمینه این که بدحجابی و بی حیایی زشت شود، تلاش کنند. وقتی این مسئله به قدر کافی درجامعه زشت شد جوانان به سادگی از آن فاصله می گیرند، بدون این مسئله تذکر زبانی هیچ فایده ای ندارد.

آغوش هدایت برای بدحجابان گشوده شود

مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم (ع) گفت: به جای برخورد با بدحجابان باید تعامل با آنها را مدنظر قرار دهیم، بیش از 90 درصد از بدحجابان را باید با چشم این نگاه کرد این این افراد انسانهای خوب و مسلمان هستند که مسلمانی آنها نقص دارد باید به عنوان درمان مسلمانی آنها را اصلاح کرد. نباید این افراد را بد و بدطینت تلقی کنیم که باید شکسته و له شوند بلکه باید به آنها آغوش هدایت گشود. برخورد خصمانه با این افراد نادرست است.

وی با تأکید بر اینکه بدحجابان جامعه باید گروه بندی شوند اظهار داشت: گروه اندکی هستند که برنامه ریزی شده می خواهند بذر بی بند و باری جنسی را در جامعه بکارند و تعمدا فضای جامعه را آلوده کنند. بخش زیادی از جامعه را با کار فرهنگی، فرهنگ سازی و دعوت مهربانانه هدایت کرد. بدحجابی در چند سطح است. یکی در سطح جامعه و دیگری در سطح ادارات و مراکز رسمی دولتی جامعه است که می توان بخش اعظم کار را در سطح دوم انجام داد. باید ضوابط اجرایی ادارات در رابطه با پوشش مشخص باشد و با استانداردهای لازم همراه باشد. توهین ، برخورد خشن با افراد در اسلام ممنوع است. در تمام ادارات، نمایشگاه ها و مراکز یک ضوابط خاصی عاری از خودنمایی باشد.

اختلاط انگیزه خودنمایی را تقویت می کند

وی در ادامه گفت: در دستگاه های اجرایی بیمارستانها و ادارات بحث اختلاط زن و مرد مورد توجه قرار گیرد. این اختلاط انگیزه خودنمایی را بیشتر می کند. سالم سازی محیط دستگاه ها و ادارات و تشویق افرادی که ضوابط را رعایت می کنند می تواند تأثیرگذار باشد.

حجت الاسلام حق شناس یادآور شد: مجوز دستگاه ها و مراکز خصوصی را می توان منوط به ایجاد یک فضای سالم قرار داد که این امر فضای خصوصی را تاحدی قابل کنترل می کند.

وی همچنین در رابطه با شیوه برخورد با بدحجابی در سطح عمومی اجتماع نیز گفت: می توان با جوسازی و فضاسازی رسانه ای مردم را به زدودن بستر بدحجابی دعوت کرد. در مسئله انتظامی با گشت اتومبیلها در داخل شهر نمی توان مسئله را حل کرد. این روند طی 20 سال پس از انقلاب اجرا شده و هیچ تأثیری هم نداشته است. باید فضایی ایجاد کرد تا همه مردم نیروی انتظامی شود نه اینکه نیروی انتظامی مأمور امر به معروف و نهی از منکر شود.

سید جعفر حق شناس تأکید کرد: نیروی انتظامی باید در سطح جامعه حضور داشته باشد و با افرادی که ولنگاری و بی بند و باری را ترویج می کنند و تعمدا فساد انگیزی می کنند برخورد کند. برخورد با بدحجابی فرآیند یک ساله یا دو ساله نیست بلکه نیازمند فرآیند دراز مدت و آرام است.