دشواری رؤیت هلال رمضان در روز یکشنبه/ مردم منتظر اطلاعیه باشند

علیرضا بوژمهرانی عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج استهلال ماه مبارک رمضان گفت: رؤیت هلال در روز یکشنبه بسیار دشوار است چون هم مختصات هلال و هم شرایط جوی استهلال را دشوار می کند و هلال در مرز دیده شدن و نشدن قرار دارد و نمی توان با قاطعیت دیدن ماه را اعلام کرد.

وی افزود: در اینگونه موراد حتی کارشناسان نجومی رؤیت هلال هم اتفاق نظر بر آن ندارند و می گویند باید در میدان رصد مشخص شود و تیمی برای رصد اعزام می شوند و اگر موفق به دیدن ماه شدند، اعلام عمومی می شود.

عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرد: تمام تلاش ستاد استهلال این است که رصد را در کمترین زمان ممکن انجام دهند اما مواقعی مثل ماه رمضان که حساسیت بالا است سعی داریم دقت فراوان باشد تا درست ترین تحلیل را انجام دهیم و نتایج و گزارشات را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و ایشان نتیجه قطعی را اعلام خواهند فرمود.

بوژمهرانی یادآور شد: نتایج اولیه به استحضار مقام معظم رهبری می رسد اما ممکن است شواهد دیگری به دست آید که ما این شواهد را مرتب تعقیب می کنیم و آخرین نتایج را خدمتشان اعلام می کنیم.

وی در مورد احتمال دیدن ماه در روز یکشنبه گفت: در این گونه موراد اگر تا یکشنبه آخر شب خبر خاصی نشد ممکن است اطلاعیه ای برای عدم رؤیت ماه صادر شود اما در طول روز دوشنبه هم ممکن است هر زمان شواهد دیگری به دست بیاید . بهرحال نتیجه قطعی از طریق اطلاعیه به اطلاع عموم خواهد رسید .اگر دوشنبه اول ماه بود که هیچ اما اگر اول ماه نبود دوشنبه 30 دشعبان و یوم الشک می شود.