به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی در طول سه سال گذشته در حالی همواره از تریبونهای رسمی از مدیران دولتهای گذشته در استان انتقاد کرده که در اقدامی جدید دستور نصب عکس همان استانداران یاد شده را صادر کرده است.

با نگاهی به سه سال مدیریت احمد علیرضا بیگی بر استانداری آذربایجان شرقی می توان به راحتی نتیجه گرفت که او بر الگو قراردادن محمود احمدی نژاد در کارهای مدیریتی و اجرایی تلاش داشته اما برخی اقدامات او ناظران سیاسی را از ارائه تحلیلهای شفاف محذور کرده است.

کاخ استانداری آذربایجان شرقی

اینکه نصب عکس مدیران سابق، سنت مرسوم و حسنه ای است که از اعتقاد به تبادل تجربه و قدرشناسی از عملکرد مسئولان گذشته حکایت دارد تردیدی نیست اما نباید از حرف و حدیثهایی مبنی بر اینکه این اقدام حرکتی تبلیغاتی است نیز به سادگی گذشت.

کارشناسان معتقدند نصب عکس مدیران گذشته در یک سیستم اداری سالم نه تنها ایراد محسوب نمی شود بلکه یک رسم شایسته ای است که باید نهادینه شود اما سئوال اینجاست که چرا این برهه از زمان برای نصب عکس استانداران سابق آذربایجان شرقی بر دیوار تالار بزرگ استانداری انتخاب شده و چرا نصب عکس این افراد از ابتدا در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار نگرفته است؟

موزه استانداری آذربایجان شرقی که بر روی عموم بسته شده است

در چنین شرایطی به نظر می رسد استاندار آذربایجان شرقی سیاست "یکی به میخ؛ یکی به نعل" را انتخاب کرده که می تواند محل سئوال باشد.

با وجود این، سیری در تاریخ حضور والیان و استانداران دولتهای پیش از انقلاب برای عبرت آموزی چندان خالی از لطف نیست.

با نگاهی به این لیست بلند بالا به راحتی می توان دریافت که این منطقه از چه درجه اهمیتی برخوردار بوده و کاش مدیران حال و گذشته استانداری بر این واقف باشند که بر مسند چه بزرگانی تکیه می زنند!

عکس استانداران یاد شده به همراه لیست کامل و تصاویر والیان تاریخ معاصر این خطه در موزه استانداری (طبقه زیرزمین کاخ) واقع شده اما به دلایلی که معلوم نیست از آغاز دولت نهم به کلی تعطیل شده است.

در این موزه، علاوه بر تصاویر استانداران و والیان از عهد ناصری تاکنون، هدایای مقامات کشورهای خارجی به استانداران آذربایجان شرقی به این مجموعه اهدا شده و به نمایش عموم درآمده است.

خطه آذربایجان در تاریخ معاصر، بزرگانی چون امیرکبیر، قائم مقام و مصدق را به خود دیده است

همه استانداران آذربایجان شرقی

در بیان اهمیت سیاسی آذربایجان همین نکته کافی است که تبریز از زمان صدارت ناصرالدین شاه تا آغاز صدور فرمان مشروطیت ولیعهد نشین بود و والیان و استانداران سرشناسی مانند امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، امیرنظام گروسی را در عصر قجر به خود دیده است.

همچنین افرادی مانند فضل الله زاهدى، منوچهر اقبال، جعفر شریف امامى، على امینى، اسدالله علم، حسنعلى منصور و هویدا نیز که اغلبشان وابسته به کابینه هاى طرفداران انگلیس و آمریکا و مجرى سیاست عمومى دولتهاى وقت در استان بودند در دوران پهلوی بر کرسی استانداری آذربایجان تکیه زده اند.

اما در عصر انقلاب اسلامی استانداران انقلابی، تلاشگر، میهن پرست، متدین و پیرو حضرت امام(ره) و ولایت فقیه در آذربایجان شرقی قدم به عرصه نهادند که شمع افروخته انقلاب را شعله ور ساخته و با خدماتشان منشاء اثر فراوان در این خطه شدند.

سایت استانداری آذربایجان شرقی در گزارشی،‌ به معرفی استانداران پس از انقلاب این منطقه اقدام کرده است.

رحمت الله مقدم مراغه ای

رحمت الله مقدم مراغه اى از اسلاف خانواده ای بود که از صدر مشروطیت به جاه و مقامى رسیده بودند و آجودان باشها و حکمرانان و امراى لشکرى از این خانواده برخاسته بود. نامبرده از تاریخ ششم اسفند سال 57 با حکم احمد صدر حاج سید جوادى وزیر کشور وقت به سمت استاندارى آذربایجان شرقى منصوب شد.

در زمان او تبریز در آتش مبارزات و کشمکشها، قیامها و اعتصابات شعله مى کشید و به هر بهانه کوچک گروهى علم به دست در خیابانها با شعارهاى گوناگون راهپیمایى مى کردند.

وی در جلسات مکرر و در برنامه هاى تلویزیونى براى آرام ساختن مردم و ایجاد آرامش و امنیت تلاش مى ورزید ولی طغیان مردم و تلاطم امواج این دریاى خروشان فراتر از آن بود که او بتواند به آن فائق آید و لاجرم در نوزدهم خرداد سال 58 استعفا کرد.

نکته جالب توجه اینکه از بین استانداران بعد از انقلاب اسلامی، عکس رحمت الله مقدم مراغه ای در تالار بزرگ کاخ استانداری آذربایجان شرقی نصب نشده که دلیل آن فعالیتها و مواضع مغایر با اهداف نظام توسط وی بوده است.

نورالدین وحید غروی

به دنبال استعفای مقدم مراغه ای در تاریخ بیست و ششم خرداد سال 58 نورالدین وحید غروى با حکم احمد صدر حاج سیدجوادى وزیر کشور وقت به سمت استاندارى آذربایجان شرقى منصوب شد.

در زمان استاندارى او تبریز وضع آشفته اى داشت؛ سازمانهاى دولتى و خود استاندارى در آن چنان وضعیت و ثبات و نظامى نبودند. در زمان غروى تلویزیون به دست عده اى که بعدا به اعدام محکوم شدند براى مدتى کوتاه تسخیر شد.

در زمان غروى براى تهیه آذوقه مردم با ترکیه قرارداد بسته شد و جاده ترانزیت به حمل گوشت موادغذایى، نفت و... اختصاص یافت. کمبود سوخت زمستانى در آن سال مزید به علت شده بود و مردم در پمپ بنزینها سر مى شکستند.

انتخابات اولین دوره مجلس ‍شوراى اسلامى در زمان استاندارى غروى برگزار شد و در تاریخ بیست و نهم مهر سال 59 استعفا کرد و استعفاى او از طرف مهدوى کنى وزیر وقت کشور پذیرفته شد.

دکتر محمدعلی نژاد سارخانی

نامبرده که سابقه فرمانداری تبریز و نمایندگی مردم تبریز در دوره اول انتخابات مجلس را داشت از تاریخ بیست و نهم مهر 59 با ابلاغ مهدوى کنى وزیر وقت کشور به سمت استاندارى آذربایجان شرقى منصوب شد.

علی نژاد سارخانی در تاریخ سوم خرداد سال 60 استعفا کرد و از سمت استاندارى کنار رفت ولی در دوره چهارم انتخابات مجلس با راى قابل توجه به مجلس راه یافت.

از راست: عابدینی، طاهری، سارخانی، غروی

مهندس حسین طاهری

مهندس حسین طاهرى قبل از انتصاب به سمت استاندارى عضو کادر علمى دانشگاه علم و صنعت ایران بود و قبل از انقلاب به استاندارى آذربایجان شرقى سمت استاندارى آذربایجان غربى را به عهده داشت.

نامبرده در تاریخ چهارم اردیبهشت سال 60 از طرف مهدوى کنى وزیر وقت کشور به سمت استاندارى آذربایجان شرقى منصوب شد.

مهندس طاهری در تاریخ نوزدهم دی سال 62 از سمت استاندارى آذربایجان شرقی استعفا کرد و از همین تاریخ به سمت استاندار تهران منصوب شد.

مهندس امیر عابدینی

در تاریخ نوزدهم بهمن سال 62 با حکم ناطق نورى وزیر وقت کشور از استاندارى لرستان خداحافظی و به استاندارى آذربایجان شرقى منصوب شد.

عابدینی در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت سال 66 هنگام آغاز سومین دوره مجلس ‍ شوراى اسلامى استعفا کرد و از آذربایجان شرقی رفت. او بیشترین مدت زمان استانداری در آذربایجان شرقی را تجربه کرد و در زمان حاضر مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان است.

مهندس اکبر پرهیزکار

اکبر پرهیزکار در تاریخ سوم آذر 66 از طرف سیدعلى اکبر محتشمى وزیر وقت کشور به سمت استاندارى آذربایجان شرقى منصوب و مشغول بکار شد.

خدمات مهندس پرهیزکار به عنوان استاندار در تاریخ هشتم مرداد سال 71 خاتمه پذیرفت و به سمت رئیس امور شهرداریهاى کشور عازم تهران شد.

از راست: معمارزاده، سبحان الهی، محمدزاده، عبدالعلی زاده، پرهیزکار

استانداران دو دهه گذشته آذربایجان شرقی

علی عبدالعلی زاده، یحیی محمدزاده، محمدعلی سبحان الهی و محمدکاظم معمارزاده اسامی استانداران بعدی آذربایجان شرقی است که در سایت رسمی استانداری این استان هیچ اطلاعاتی از زمان انتصاب و خداحافظی و یا خدمات آنان ارائه نشده است.

چهره ای مقتدر و خندان در مراسم معارفه و قیافه ای افتاده و مغموم در آیین تودیع، تصویری تکراری از مسئولانی است که روزی بر مسند شخص اول اجرایی استانداری تکیه کرده و پس از چندصباحی جای خود را به دیگری می دهند.

و در این میان، "تاریخ" بهترین قاضی در خصوص عملکرد مسئولان خواهد بود.

خوشحا به حال آنان که هم خدا و هم خلق خدا از عملکرد وی راضی باشند.