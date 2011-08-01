«شب پانزدهم» دیدار رمضانی شاعران با رهبر انقلاب را روایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کامل دیدار شعرای انقلاب اسلامی با حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، متن اشعار خوانده شده در این محفل ادبی و همچنین متن کامل بیانات معظمٌ له در این نشست که 14 شهریور 1388 برگزار شده بود، در قالب یک کتاب منتشر شد.

در مقدّمه این کتاب چنین آمده است: «توجّه بنیانگذار راحل انقلاب اسلامی و رهبر معظّم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به ادبیات و به ویژه به شعر، از اموری است که در کم و کیف تحوّل در شعر در ایران امروز مؤثر بوده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نخستین سال رهبری خود، همه ساله یکی از شب‌های مقارن با پانزدهم ماه مبارک رمضان را که مصادف با میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) است به دیدار با شاعران متعهّد و متعلّق به انقلاب اسلامی اختصاص داده‌اند.

شاعران در این دیدار، شعر خوانده‌اند و رهبری نیز نکاتی را به کوتاهی یادآوری کرده‌اند. اثر حاضر مجموع شعرهایی است که در یکی از این «شب‌های پانزدهم» خوانده شده و نکاتی است که از سوی مقام معظّم رهبری و بعضی از شاعران بیان شده است.

این دفترها و این اشعار را می‌توان نمونه‌ای از شعر فارسی در ادبیات ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب کرد. اشعار گردآمده در این دفترها، سطح و سبک شعر را در این دوران نشان می‌دهد و مضامین اشعار، جهان‌بینی و جهت‌گیری شاعران را بیان می‌کند.»

این کتاب توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در 138 صفحه به همراه فیلم دیدار و در شمارگان 5000 نسخه به قیمت 25000 ریال (به همراه فیلم دیدار 45000 ریال) منتشر شده است.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این کتاب با شماره تلفن‌های 09195593732 ـ 66410649-021 تماس حاصل کرده و یا به نشانی book@khamenei.ir سفارش خود را ارسال کنند.