پاکستان چهارمین کشور پرجمعیت جهان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، پاکستان از جمله کشورهایی است که رشد جمعیت در آن همچنان رو به افزایش است و خانواده های پاکستانی به دلیل علاقه به شمار زیاد فرزندان حاضر به اجرای سیاستهای کنترل جمعیت نیستند.

هر مادر پاکستانی به طورمتوسط 4 فرزند به دنیا می آورد، از این رو این کشور در حال حاضر با داشتن 177 میلیون نفر جمعیت جزو کشورهایی است که با رشد قابل توجهی در این زمینه روبرو است.

طبق آمارهای سازمان ملل متحد اگر رشد جمعیت پاکستان به همین منوال ادامه یابد این کشور در سال 2050 رتبه چهارم را از نظر میزان جمعیت در میان کشورهای جهان تصاحب کرده و به جمع کشورهایی با وسعت جغرافیایی گسترده نظیر چین، آمریکا و هند می پیوندد.

همچنین هند در این سال از نظر جمعیت چین را پشت سر گذاشته و رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد. گفتنی است سرشماری از مردم پاکستان در برخی مناطق صعب العبور مانع تخمین میزان دقیق جمعیت این کشور شده است.