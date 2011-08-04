بانوان کونگ فوکار ورامین سهمیه حضور در مسابقات کشور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات انتخابی کونگ فو استان تهران، تیم اعزامی ورامین توانست یک مدال طلا و دو برنز دریافت کند و سهمیه مسابقات کشوری را به دست بیاورد.

کونگ فوکاران ورامین در این مسابقات که در سالن کوثر شهرری برگزار شد، عنوانهای اول و سوم جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب تا در استان سنندج با دیگر حریفان خود به رقابت بپردازند.

هانیه قربانی در وزن 60- کیلوگرم توانست گردن آویز طلا را به خود اختصاص دهد و شادی خانی یوسف رضا به همراه سحر جباری به عنوان سومی و مدال برنز بسنده کردند.

هشت مدال رنگارنگ کونگ فو استان تهران سهم ورامین شد

همچنین مسابقات کونگ فو قهرمانی استان تهران و انتخابی کشور در بخش آقایان نیز با کسب هشت مدال رنگارنگ برای نمایندگان ورامین همراه شد.

تیم هیئت کونگ فو اداره تربیت بدنی شهرستان ورامین که در سه رده سنی در این دوره از رقابتها حضور یافته بود، توانست با سه مدال طلا، چهار نقره و یک برنز به کار خود پایان دهد.

حسین منصوریان و خلیل احمد حسینی هر دو در رده سنی نوجوانان گردن آویز طلا را از آن خود کردند.

محمدرضا حسنی در رده سنی جوانان به مدال طلا رسید و علی محبی نقره گرفت و نفرات اول و دوم هر رده سنی نیز جواز حضور در مسابقات کشوری را دریافت کردند.