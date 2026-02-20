هجدهمین «تجسمی فجر» آغاز شد؛ نمایش نشان معماری ایران در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم.
جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند. «آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی رویدادهای هفته خواهیم داشت. البته در هفتههای گذشته با وجودی که فعالیت برخی گالریها که به صورتی مجازی خرید و فروش داشتند، به روال قبل برگشته است اما همچنان فعالیت فیزیکی و حضوری گالریها به صورت کامل تعطیل است.
آغاز «تجسمی فجر» در استانها با محوریت «آب»
در هفتهای که گذشت، بخش ملی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان «سرزمین من» و با موضوع «آب» در استانهای کشور آغاز به کار کرد. «سرزمین من» در این دوره شامل برنامههای متنوعی است که مدیران هنری استانها در زمینه آب و هنرهای تجسمی و آئینها و رسوم محلی و بومی و ساخت عروسکهای بارانخواهی و طلب آب طراحی کردهاند.
استانهای اردبیل، خراسان شمالی، همدان، تهران، چهارمحال بختیاری، لرستان، کرمان، اصفهان، زنجان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی و یزد تا روز ۲۸ بهمن ماه، بخش «سرزمین من» را آغاز و نمایشگاه آثار منتخب کارگاهها و آثار هنرمندان استان را نیز برپا کردهاند.
برخی از برنامههای این بخش از رویداد شامل این موارد است: کارگاه ساخت عروسک و احجام مربوط به عروسک آئینی کترا گیشه (عروسک مراسم آبخواهی در گیلان)، کارگاه عروسکسازی منطقه کندوله در کرمانشاه، نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در قنات شفیعآباد شهداد، نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در قنات گوهر ریز (جوپار)، کارگاههای تخصصی آب و قنات، معرفی گروه گوجینو که با هدف احیای قناتهای خشکشده طراحی شده، عروسکهای بومی محلی به نام «لپتو»، نمایش فیلم مستند گوجینو «زنان آفتاب: یک گاهنگاری درباره دیدن» به کارگردانی حامد ذوالفقاری، اجرای پرفورمنس و ویدئو آرت تالوگردانی، مراسمی در باب بارانخواهی در زرند، نمایش فیلم مستند تشنه مثل خورشید به کارگردانی علیرضا ذوالفقاری با موضوع قنات و رساندن آب به نخلستانها، کارگاه آشنایی با متلها و داستانهای بومی و جایگاه آب در باورهای مردمی، کارگاه آشنایی با بحران جهانی و ملی آب، کارگاه طراحی و رنگ با موضوع آب، کارگاه شخصیتپردازی قصههای آب، کارگاه عروسکسازی مسکات، کارگاه تئوری «گونهشناسی فرهنگ عروسک در سرزمین من»، کارگاه تخصصی تئوریک آب و فرهنگ آب در استان فارس، کارگاه عملی خلق آثار مرتبط با آب برای کودکان و سالمندان، کارگاه آموزشی رودخانه خشک شیراز، کارگاه عملی خلق آثار موجودات آبزی در آرامگاه سعدی (آب رکنآباد)، کارگاه عروسکسازی بارانخواهی بوکه در نگارخانه رازی ورامین، کارگاه آموزشی آب در فرهنگ، آئینها و فولکلور خراسان با اجرای الهام بخشی، کارگاه آموزشی ماسک و قالبگیری چهره در روایتهای باران، کارگاه آموزشی ساخت مسکات در شهرستانهای مهران و درهشهر، کارگاه تصویرسازی قصههای آب در مدرسه تاریخی هدایت ارومیه، کارگاه ساخت مجسمههای آب با متریال پاپیه ماشه و کارگاه سوژهیابی مضامین آب در فرهنگ عامیانه.
مدیران هنری استانها برنامههای مربوط به بخش «سرزمین من» را از بهمن تا اردیبهشت سال آینده طراحی کردهاند.
هجدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر، از پنجم اسفند در تهران با برگزاری نمایشگاههایی در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، فرهنگسرای نیاوران و ارسباران و برج آزادی آغاز به کار میکند و تا پایان فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
نشان معماری ایران در جهان/ بازخوانی میراث تمدنی معماری ایران و عراق
مرکز معماری اسلامی حوزه هنری با همکاری واحد بینالملل حوزه، بهمنظور مستندنگاری حافظه فرهنگی هنر و معماری میان ایران و عراق اقدام به برنامهریزی و برگزاری سفر تخصصی در کشور کرده است. این سفر که از ۲۱ تا ۲۷ بهمن ماه برگزار شد، می تواند در حوزههای علمی- پژوهشی و فرهنگی- هویتی به تحکیم و انسجام فرهنگی ۲ ملت ایران و عراق یاری رساند و گنجینهای دانشی در حوزه معماری و شهرسازی برای میراث فرهنگی ملموس هر ۲ کشور فراهم آورد.
پیشینه مشترک فرهنگی - مذهبی ایران و عراق عرصهای فراهم آورده است تا دستاوردهای معماری و هنری ارزشمند و معنوی برای هر ۲ ملت پدید آید. تحقیق و معرفی دستاوردها و تجارب سودمند برآمده از این پیشینه گسترده میتواند به ارائه همپیوندی فرهنگها کمک کند.
این تجربه با همراهی ۸ پژوهشگر و استاد در حوزه معماری و شهرسازی ایران برای بازدید میراث هنر و معماری شهرهای بغداد، نجف، کربلا، مدائن و بابل تدارک دیده شده بود. این همراهی میتواند به همنشینی دانش و تخصص در این سفرنگاره یاری رساند و سرآغازی برای احصا وجوه اشتراکی تمدنهای ایران و عراق فراهم آورد.
شرکتکنندگان در این سفر از حدود ۳۴ بنا در شهرهای بغداد، مدائن، بابل، نجف، کربلا بازدید کردند.
تابلوی «ولایت عشق» به نمایش درآمد
نقاشی جدید سیدمحمدرضا میری هنرمند نقاش و طراح گرافیک، با موضوع خروش مردم در زمان انقلاب در شهر مقدس مشهد، در نگاهخانه حوزه هنری به نمایش درآمد.
رونمایی از ۲ تندیس در بنیاد رودکی
هفته گذشته، از ۲ تندیس هنری «نقش و نغمه» و «صلح و دوستی» با رویکردی مفهومی در محوطه مرکز آموزش بنیاد رودکی رونمایی شد.
این تندیسها به طراحی مجید آقائی کیاسرائی و رویا حدادی ساخته شدهاند و در ساخت آنها از متریالهایی چون یونولیت، فایبرگلاس و رنگ پلیاستر استفاده شده است؛ ترکیبی که ضمن ایجاد استحکام، امکان اجرای فرمهای خلاقانه و معاصر را فراهم کرده است.
«نقش و نغمه» تصویری از صورتکی است که در سنگ میدمد و نوای فلوت را جاری میکند؛ این مجسمه، تعلیق میان خاموشی و صدا را به نمایش میگذارد و نمادی از قدرت هنر در جانبخشی به جهان پیرامون است.
در مقابل «صلح و دوستی» با ۲ دست گشوده که درختی در میان آنها روییده، مفهومی روشن و جهانی را بازتاب میدهد؛ اینکه صلح، همچون نهالی ظریف، در بستر همدلی، مراقبت و مسئولیتپذیری رشد میکند. این اثر با زبانی ساده و قابلفهم، پیوندهای عمیق انسانی و اهمیت حمایت متقابل را یادآور میشود.
نصب این تندیسها در فضای مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی تلاشی است برای آنکه هنر به عنوان عنصری الهامبخش، در زندگی روزمره هنرجویان و مخاطبان جریان یابد و مفاهیم انسانی را به شکلی ماندگار در ذهن و نگاه آنان تثبیت کند.
نظر شما