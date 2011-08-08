معرفی شورای انتخاب بخش مستند جشنواره‌ فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران مرتضی شعبانی ، سهیل کریمی و وحید چاووش اعضای هیئت انتخاب بخش مستند جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شدند.

در احکام این افراد آمده است: استاد گرانقدر، هنرمند گرامی، احتراماً نظر به تخصص، تجربه و تعهد جنابعالی از شما به عنوان یکی از اعضای هیئت انتخاب بخش مستند "بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران" دعوت به عمل می‌آید. امید است با حضور ارزشمند جنابعالی و تجارب مفیدی که در این زمینه دارید، شاهد انتخاب آثاری ارزشمند در زمینه کیفیت و محتوا در این بخش از جشنواره باشیم.

در ادامه این گزارش آمده است: مرتضی شعبانی کارگردان، فیلمبردار و عضو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران و سهیل کریمی کارگردان و مستند ساز و مدیر واحد مستند موسسه فرهنگی شهید آوینی است.همچنین وحید چاووش مستند ساز، کارگردان و عضو انجمن مستند سازان سینمای ایران و همچنین برگزیده بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با دریافت تندیس بوده است. گروه فوق 477 فیلم رسیده به این بخش را مورد بازبینی و انتخاب قرار می دهند.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران از 19 تا 24 مهرماه در تهران و هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.





