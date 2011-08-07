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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۲۸

گرجی خبر داد:

تولید عروسک از 65 شخصیت بومی مازندران

تولید عروسک از 65 شخصیت بومی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت: عروسک بومی از بین 65 شخصیت بومی استان تولید می شود.

قاسم عزیز زاده گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در مدیریت سرگرمیهای سازنده حوزه معاونت تولید کانون پرورش فکری،  کانون پرورش فکری مازندران با تشکیل کمیته کارشناسی و شناسایی آداب و رسوم بومی که در عین حال با ویژگیهای دوران کودکی و سرگرمیهای این استان متناسب بوده، اقدام به تولید عروسک بومی می کند.

وی افزود: براساس دستور العمل ارسالی، این کانون با برگزاری جلسات کارشناسی نسبت به جمع آوری اطلاعات مستند در خصوص ساخت عروسکهای بومی اقدام کرده تا با در نظر داشتن شیوه های سنتی استان، نمونه سازی این نوع عروسکها انجام گیرد.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران تاکید کرد: از تمام مراکز کانون پرورش فکری استان خواسته شد تا براساس معیارهای ذکر شده به نمونه سازی عروسکهای بومی اقدام که تاکنون تعداد 65 عروسک به کانون پرورش فکری مازندران ارسال شد.

گرجی تاکید کرد: از این تعداد دو نمونه عروسک که از حیث  پیشینه متناسب با فرهنگ بومی مازندران باشند و زیبایی و مواد استفاده شده در آن رعایت شده باشد با تائید کارشناسان به کانون پرورش فکری در تهران ارسال می شود.

کد مطلب 1377852

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