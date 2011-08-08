مفاد توافقات آخرین نشست فتح و حماس در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، "عزام الاحمد" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح در گفتگو با رادیو رسمی فلسطین به "صوت فلسطین" اظهار داشت: جنبش های فتح و حماس روز گذشته در نشست خود در قاهره درباره آشتی ملی فلسطین و اجرایی شدن مفاد آن رایزنی کردند.

وی افزود: در این نشست توافق شد آزادی زندانیان سیاسی آغاز شود، اجرای احکام اعدام در نوارغزه به طور کامل متوقف شود و به رهبران جنبش فتح اجازه داده شود بدون هیچ مانعی به غزه سفر کنند.

طرفین همچنین توافق کردند که بحث تشکیل دولت و کمیته سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و مجلس قانونگذاری فلسطین به نشست آتی فتح و حماس در اوایل ماه سپتامبر موکول شود.

بحث اعطای گذرنامه به شهروندان فلسطینی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود و توافق شد که کمیته ای متشکل از "اسماعیل الاشقر"، "عاهد حماده"، "هشام عبدالرزاق" و "جمال ابویوسف" تشکیل شود تا طی یک ماه ساز و کار جدیدی برای صدور گذرنامه در غزه تدوین شود.

عزام الاحمد همچنین اعلام کرد که طی 2 هفته آتی از تمامی گروه های فلسطینی دعوت خواهد شد تا در نشستی که همزمان در غزه و کرانه باختری برگزار می شود شرکت کنند.

مشارکت جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها بعد از تشکیل کمیته مرکزی انتخابات از جمله مواردی بود که در نشست دیروز نمایندگان جنبش های فتح و حماس در قاهره مطرح شد.

توافقنامه آشتی ملی فلسطین پس از 4 سال اختلافات داخلی میان گروه های فلسطینی سرانجام سوم می توسط موسی ابومرزوق نماینده حماس و عزام الاحمد نماینده جنبش فتح امضا شد اما این جنبش ها بر سر اجرای نخستین بند توافقنامه درباره تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر دچار اختلاف شدند. جنبش حماس با گزینه جنبش فتح برای نخست وزیری یعنی "سلام فیاض" مخالف است.