تحلیل تاریخی- اجتماعی روشی مناسب برای بررسی بنیانهای مدرنیته است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "بنیانهای مدرنیته: کارگزار انسانی و دولت امپراتوری" اثر عیس بلومی از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.

دکتر عیس بلومی استاد دانشگاه ایالتی جورجیای آمریکا در مورد محورهای اصلی این کتاب و روش شناسی خود در آن به خبرنگار مهر گفت: این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه تعدادی از امپراتوری ها در قرن 19 میلادی تغییر شکل دادند. این امپراتوریها در طول سالهای 1789 تا 1914 دچار دگرگونی شدند.

وی تصریح کرد: این تغییر و دگرگونی در نتیجه و متعاقب منازعه برای استیلا بر منطقه مدیترانه شرقی و خاورمیانه بوده است.

وی یادآور شد: در این اثر به بررسی تطبیقی امپراتوریهای مدرن در طول مرزهای عثمانی و حوادث رخ داده در غرب بالکان، خلیج فارس و یمن را طی سالهای 1789 تا 1914 پرداخته‌ام.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دیدگاه رایج در بررسی تغییر و تحولات دولتهای پادشاهی مدرن، تأکید بر منابع و آبشخورهای اروپایی است. به عبارت دیگر در بررسی این تغییر و تحول عوامل برون منطقه‌ای مورد توجه جدی نیستند.

بلومی تأکید کرد: از این رو این کتاب با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی حوادث رخ داده در اواخر دوران امپراتوری عثمانی می‌پردازد.

وی در ادامه به تشریح بخشهای دیگر کتاب پرداخت و یادآور شد: این اثر به بررسی عواملی در قدرت دولت مدرن می‌پردازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر این اساس عوامل و کارگزاران تاریخی از جمله پناهندگان، روستائیان فقیر و غیره در این اثر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

استاد دانشگاه ایالتی جورجیا یادآور شد: این روش مبتنی بر تحلیل علمی اجتماعی و تاریخی است که برای بررسی بنیانهای مدرنیته مناسب است. شیوه و روشی که در آن تأکید بر تحلیلهای علمی اجتماعی و تاریخی است در آثار متفکرانی چون لوئیس آلتوسر، طلال اسد، ویلیام کانلی و فردریک کوپر قابل مشاهده است.